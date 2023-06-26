開工日5縣市「高溫特報」！午後小心大雷雨 週四起雨勢更大
4天端午連假結束，今（26）日迎來開工第一天，中央氣象局表示，各地白天大多維持晴到多雲的天氣，且高溫感受較為炎熱，尤其南部和花蓮地區，中午過後西半部、宜蘭和各地山區都會出現午後雷陣雨，並且可能出現局部大雨的情況，民眾務必多加留意；週四（6月29日）後水氣增加，各地降雨將更加明顯。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日至週四，台灣附近盛行東南風，迎風面花蓮、台東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，並且會有小範圍「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，民眾應注意氣象局大雨或豪雨特報。
氣溫上，今日各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑，各地區平地氣溫為北部攝氏23至35度，中部攝氏24至37度，南部攝氏24至37度，東部攝氏22至36度。
吳德榮表示，週五至下週日（6月30日至7月2日）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定。迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生。
氣象局提醒，天氣高溫炎熱，今日中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為「高溫橙色燈號」，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意，花蓮縣為「高溫黃色燈號」，請注意攝氏36度或以上的高溫。