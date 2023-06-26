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竹北氣爆少年搭機車送醫！遭質疑延誤送醫　楊文科趕往探視給承諾

▲新竹竹北氣爆案，新竹縣長楊文科前往醫院慰問傷者 ，允諾會盡全力協助醫療、重建家園。（圖／新竹市府）
▲新竹竹北氣爆案，新竹縣長楊文科前往醫院慰問傷者 ，允諾會盡全力協助醫療、重建家園。（圖／新竹市府）

記者林莞茜／綜合報導

新竹縣竹北市24日上午發生瓦斯氣爆事故，造成12戶火警、1重傷5輕傷，其中嚴重燒燙傷的少年，因等不及救護車，是靠親友用機車三貼的違規方式送醫搶救，才轉院林口長庚持續治療，家屬究責，質疑消防車未在第一時間趕到現場，對此，縣長楊文科允諾會對相關單位徹查「該負責就負責」，後續復健醫療都不必擔心，縣府都會幫忙至少年完全康復。

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新竹瓦斯公司設備異常導致竹北發生氣爆意外，新竹縣長楊文科25日往受災社區勘查、慰問居民，隨後趕往林口長庚探視17歲傷者的家屬，除表達歉意及關切，並允諾家屬縣府會力配合協助醫療、重建家園等需求，也會對相關單位究責到底。

楊文科到達醫院後便前往會客室關懷家屬，他表示，對於家屬的悲痛他感同身受，也已拜託醫院全力救治傷者，後續家屬需要任何協助，也都會全力配合。楊文科也致贈瓦斯公司的慰問金給家屬，並關心傷者的情況、祝福傷者早日康復，並允諾此位重症家屬以專案窗口協助處理，且後續復健的醫療家屬都不必擔心，縣府都會持續幫忙至少年完全康復的照護。

▲新竹竹北氣爆案，新竹縣長楊文科前往醫院慰問傷者 ，允諾會盡全力協助醫療、重建家園。（圖／新竹市府）
▲新竹竹北氣爆案，新竹縣長楊文科前往醫院慰問傷者 ，允諾會盡全力協助醫療、重建家園。（圖／新竹市府）
家屬表示，這起意外真的是無妄之災，首要訴求就是針對孩子醫療照護全力救治及後續照護，對於當天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷患就醫，他們無法諒解，拜託縣長一定要協助針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責問題，勿枉顧受災戶權益，而他們遭受極大創傷，後續處理需要與各單位都有單一的聯絡窗口，即時聯繫加快處理效率，另外，因每天都需要從竹北到林口長庚來回奔波，考量車程及精神狀態，希望能有專車接送。

針對家屬的訴求，楊文科也一一允諾，對於相關單位一定徹查，該負責就負責，聯絡窗口也都已經安排好，決不會讓家屬四處奔波聯繫，專車接送的部分，已請瓦斯公司協調提供，另外，也請社會處指派社工，每天駐點長庚醫院協助家屬，減輕家屬負擔，如有心理諮商服務需求，也可向社會處提出，轉介衛生局心衛中心提供協助，協助他們度過難關。

除此之外，楊文科縣長下午也前往竹北市三民路，探視因為瓦斯意外，導致面部燒傷的溫姓男子，溫男說，24日在家中發現瓦斯爐發出聲音，前往處理時而導致臉部、頭髮燒傷，當下立即用滅火器滅火，並泡冷水再前往醫院，至今仍在敷藥降低灼痛感，楊文科也送上慰問金，以客語關心對方傷勢、事故發生原因，祝福溫男早日康復，降低意外帶來的傷害。

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