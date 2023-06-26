竹北氣爆少年搭機車送醫！遭質疑延誤送醫　楊文科趕往探視給承諾

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楊文科到達醫院後便前往會客室關懷家屬，他表示，對於家屬的悲痛他感同身受，也已拜託醫院全力救治傷者，後續家屬需要任何協助，也都會全力配合。楊文科也致贈瓦斯公司的慰問金給家屬，並關心傷者的情況、祝福傷者早日康復，並允諾此位重症家屬以專案窗口協助處理，且後續復健的醫療家屬都不必擔心，縣府都會持續幫忙至少年完全康復的照護。
家屬表示，這起意外真的是無妄之災，首要訴求就是針對孩子醫療照護全力救治及後續照護，對於當天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷患就醫，他們無法諒解，拜託縣長一定要協助針對相關單位，如瓦斯公司及消防局究責問題，勿枉顧受災戶權益，而他們遭受極大創傷，後續處理需要與各單位都有單一的聯絡窗口，即時聯繫加快處理效率，另外，因每天都需要從竹北到林口長庚來回奔波，考量車程及精神狀態，希望能有專車接送。
針對家屬的訴求，楊文科也一一允諾，對於相關單位一定徹查，該負責就負責，聯絡窗口也都已經安排好，決不會讓家屬四處奔波聯繫，專車接送的部分，已請瓦斯公司協調提供，另外，也請社會處指派社工，每天駐點長庚醫院協助家屬，減輕家屬負擔，如有心理諮商服務需求，也可向社會處提出，轉介衛生局心衛中心提供協助，協助他們度過難關。
除此之外，楊文科縣長下午也前往竹北市三民路，探視因為瓦斯意外，導致面部燒傷的溫姓男子，溫男說，24日在家中發現瓦斯爐發出聲音，前往處理時而導致臉部、頭髮燒傷，當下立即用滅火器滅火，並泡冷水再前往醫院，至今仍在敷藥降低灼痛感，楊文科也送上慰問金，以客語關心對方傷勢、事故發生原因，祝福溫男早日康復，降低意外帶來的傷害。