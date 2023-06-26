美聯準會放「鷹」！亞幣趴軟、台股跌 新台幣早盤貶破31元
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會暗示可能再次升息，亞洲主要貨幣兌美元續弱，人民幣貶破7.2價位，加上台股再跌及外資續匯出，新台幣兌美元今（26）日早盤也貶破31元大關，一度來到31.02元，貶值1角，目前在31元上下盤整。
記者顏真真／台北報導
雖然美國聯準會6月暫停升息，但市場預期今年仍可能再升息，尤其聯準會主席鮑爾也堅定要讓通膨降至聯準會的目標2%，引發市場擔憂會有更多的貨幣緊縮措施，美國必須繼續升息，以抑制高通膨。
在美國可能再升息之下，亞洲主要貨幣兌美元也持續趴軟，其中韓元今日早盤貶至1307.15兌1美元， 日圓兌美元也來到143.5價位，人民幣中間價更貶破7.2價位，來到7.2056兌1美元，離岸人民幣兌美元則在7.2107附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.96元、貶值4分開出後，在亞幣續弱及台股跌逾百點之下，新台幣也進一步貶破31元大關，來到31.02元，貶值1角，但由於月底出口商仍有拋匯需求，加上央行緊盯，目前在30.995元至31.005元震盪整理，因此，今日收盤是否會站上31元仍待觀察。