俄瓦格納傭兵譁變暫落幕　事變與影響一次看

瓦格納兵變落幕！暴露蒲亭統治地位之脆弱　削弱其威望

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變，暴露了蒲亭的統治比先前所想更加脆弱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變，暴露了蒲亭的統治比先前所想更加脆弱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變後，雖與莫斯科達成協議，化解一場非同尋常的危機，但分析人士說，這起事件暴露了蒲亭的統治比先前所想更加脆弱。

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在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同意撤銷對瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的叛國罪指控，並讓他流亡白俄羅斯後，瓦格納集團今天已返回基地。

法新社報導，莫斯科今天仍維持安全措施，但警察人數明顯減少，一般民眾表示自己並不擔心，而普里格津的確切下落目前仍不明朗。

70歲的什梅列瓦（Ludmila Shmeleva）在莫斯科紅場告訴法新社：「當然，一開始我很震驚。我沒想到會這樣。」

她說：「我們正在打仗，正如蒲亭總統所說，還有內敵在背後捅你一刀。但我們在四處走動、放鬆，沒有感覺到任何危險。」

普里格津最後一次露面是在24日晚間，當時他乘坐一輛休旅車離開俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，引起當地民眾熱烈歡呼，有人隔著車窗與他握手。載有瓦格納傭兵的裝甲車，則跟在普里格津的車後面。

有報導指出，瓦格納傭兵一度逼進莫斯科約400公里處，而普里格津本人則聲稱「在24小時內，我們距離莫斯科200公里」。

蒲亭昨天譴責兵變是叛國罪，並矢言要懲罰主事者，並指責他們將俄羅斯推向內戰的邊緣。然而，當天稍晚，蒲亭接受白俄羅斯斡旋的一項協議，以避免莫斯科數十年來最嚴重的安全危機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統拜登則在下個月於立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會之前，今天通電話討論瓦格納兵變事件。

澤倫斯基在推特（Twitter）表示：「在國際秩序恢復之前，世界必須向俄羅斯施壓。」他也再度提到，在烏克蘭對俄羅斯展開反攻時使用遠程武器的可能性。

普里格津宣布瓦格納部隊將返回基地，以避免俄羅斯「血流成河」數小時後，克里姆林宮表示，普里格津將前往白俄羅斯。

克里姆林宮說，俄羅斯將撤銷普里格津的「武裝叛亂」指控，也不會起訴瓦格納部隊。

分析人士表示，這項協議暴露了蒲亭權力控制的弱點。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說，他與普里格津談判停戰。莫斯科雖感謝魯卡申柯居中斡旋，但觀察人士指出，通常被視為蒲亭跟班的魯卡申柯出手干預，本身就構成了一種尷尬局面。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文說：「普里格津羞辱了蒲亭和俄羅斯，顯示不再有暴力壟斷。」

俄羅斯堅稱瓦格納兵變對烏克蘭戰爭沒有影響，還說俄軍已經擊退烏克蘭的新一波攻勢。

今天離開前線的烏克蘭士兵說，瓦格納兵變並未明顯影響在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）周圍的戰鬥，但基輔認為，兵變事件仍為烏克蘭期待已久的反攻提供了「機會之窗」。

俄羅斯獨立政治分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）說：「蒲亭低估了普里格津，就像他之前低估了澤倫斯基。他本來可以打電話給普里格津來阻止這場兵變，但他沒有」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，瓦格納集團發起的短暫兵變為蒲亭帶來空前挑戰，對他的領導權威出現直接挑戰和真實的破口。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，這起事件「凸顯俄羅斯陣營內部存在的分歧，以及其軍隊和輔助部隊的脆弱性」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120626

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