越南粽淵源竟與古代王子有關！新住民導師講解傳說、DIY方形粽

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越南粽子形狀有別於台灣的三角形，南部粽是圓形、北部粽是方形。范紅豔分享，越南過年時，家族成員及鄰居朋友們會聚集在一起包粽子，每次會包百餘個，在包粽過程中，大家相互交流、分享近況，無形中凝聚彼此的情誼。越南粽的內餡除了必備的糯米外，鹹粽會包醃豬肉及綠豆仁，甜粽則是包香蕉，吃起來各有一番滋味。由於越南粽的體積較大，通常會切片和家人、朋友一起享用。
日本新住民小緒里說：「日本兒童節也會吃粽子，是用糯米製成麻糬，並包裹紅豆內餡，希望孩子健康長大」。來台2個多月的越南新住民紅青也分享，「參加活動遇到同鄉姊妹倍感親切！之前在越南都是看家人包粽子，今天首次自己動手做，覺得很有趣」。紅青的丈夫洪先生說：「從移民署辦的活動中瞭解太太的家鄉文化覺得很有意義，太太來台因文化差異可能會有些不適應，但感覺她從參與活動的過程中得到紓壓」。現場還有一對來自巴拉圭的夫妻也分享他們國家的粽子是玉米口味，和台灣很不一樣。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理宣導活動，讓參與的朋友能瞭解各國不同的風土民情，進而尊重多元文化並欣賞其中的差異。端午佳節將近，特別提醒新住民及移工朋友們，切勿因想念家鄉味而違規攜帶或郵寄來自非洲豬瘟國家地區的豬肉產品入境，若遭查獲最高將處新台幣100萬元罰鍰。