侯友宜柯文哲喊重啟服貿 陳建仁：與中國合作要考慮「去風險化」
近日來民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜分別拋出重啟服貿議題，民進黨總統參選人賴清德則認為，台灣經濟體質與10年前截然不同，直言若走回一中市場的老路，對台灣絕對不利。行政院長陳建仁今（26）日表示，很多國家與中國談合作時，都開始討論「去風險化」的目標，大家希望朝著這個目標，讓台灣跟全世界各個理念相同的國家，都有很好的合作，跟中國的合作也希望能夠朝著有序健康的方向進行，但也不希望把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，兩岸有序而健康的交流，一向是政府的政策，在上一次有數十萬的國人跟年輕人站出來反對黑箱的服貿，已經很明顯表示出大家對於服貿協議的一些看法。在這幾年來，台灣不斷在經濟上有蓬勃發展，也在國際上都能夠有亮眼成績，這也告訴大家，在國際合作上，需要更多的跨國合作，而不是把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡面。
陳建仁說，很重要的是最近由於中美的貿易戰，再加上國際現勢的動盪，大家都可以看得到，很多國家開始在跟中國談合作的時候，都開始討論「去風險化」這樣一個目標，所以大家也都希望能夠朝著這個目標，讓台灣跟全世界各個理念相同的國家，都有很好的合作。
關於與中國合作，陳建仁說，希望能夠朝著有序健康的方向來進行，但是也不希望把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。