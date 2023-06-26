香港特首李家超上任滿1年　星島民調：6成受訪者滿意

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星島新聞集團於16至23日就「特首及其政府團隊的表現」進行了一次民調，在網上訪問了358名港人，結果顯示，近6成受訪者對本屆政府整體工作表現表示「滿意或非常滿意」，當中給予最高評分（1分）的有27.1%，最低評分（5分）有12.8%。
對於李家超的整體工作表現，表示「滿意或非常滿意」的同樣近6成，給予最高評分（1分）的有36.6%，最低分（5分）的有16.2%。
新聞集團表示，這反映出市民對特首及政府管治團隊的觀感大為改善，並認同他們的努力。
2019年「反送中」運動爆發，當時大批示威者要求時任特首林鄭月娥下台。這場運動爆發後，香港實施了國安法，又改變選舉模式，以落實「愛國者治港原則」，加上有大批泛民主派人士被捕及起訴，導致大批港人移民，令香港形象深受打擊。
李家超上任前提出「以結果為目標」的施政理念，要提速、提效、提量解決社會民生問題，全面提升香港的競爭力。
調查指出，上任1年的李家超所以獲得市民認同，主要是認為他「有效帶領本屆政府兌現其『做實事』的選舉承諾」，以及「有效帶領本屆政府跨部門處理問題」。
此外，李家超在疫情結束後撤銷所有社交距離措施，以及承諾為公屋輪候時間「封頂」，也為他贏得不少掌聲。（編輯：曹宇帆）1120626