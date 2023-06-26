來台5年新住民分享家鄉習俗　艾草煮水泡澡、河邊看龍舟

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「每到春節過後就開始提前醃製鴨蛋，端午前夕開始準備包粽子，放上糯米、葡萄乾、鹹肉、蛋黃等佐料，令人看得口水直流！」邱桂梅回憶起兒時，都會蹲在媽媽身旁看著佐料一個個變成三角形或斧頭形狀，再一個個用棉線串在一起、進到大鍋爐蒸熟，到了端午當日會享用肉粽、鹹鴨蛋、茶葉蛋、黃鱔等佳餚，並在家門前插上艾草，寓意晦氣離去、好運降臨，另外也分享端午節用艾草煮水泡澡保平安的家鄉習俗。
結婚來台後，邱桂梅與先生育有一女，在台灣歡慶端午的氣氛轉為家族餐廳聚餐，龍舟比賽轉為電視轉播，居家立蛋、配戴香包保平安也是別有一番風味，對邱桂梅而言，儘管過節氣氛改變，只要一家人能和樂融融的相聚、踏青走走也能創造出美好的回憶，不論身在江西或是台灣，兩邊都有屬於自己的淨土。
邱桂梅分享端午節慶習俗時，也不忘提醒，端午常見贈送肉粽禮盒表心意，若攜帶或寄送豬肉製品入境，恐染非洲豬瘟疫情風險，違規者最高可罰新台幣100萬元，呼籲新住民想念家鄉味時，也應謹慎勿觸法網。
台北市服務站主任蘇慧雯表示，為瞭解在台新住民相關生活狀況及服務需求，「112年新住民生活需求調查」將於6月至10月間辦理。調查時不會要求受訪者提供身分證件、存摺或帳戶等資料，請受訪者放心，如對本調查有任何疑問，可洽調查執行單位典通股份有限公司，電話02-23315133分機601到604，或移民署02-23889393分機2370洽詢。