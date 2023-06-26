小禎包場慶生被要求唱小聲！帶蛋糕狂被刁難 嘆氣「又不是炸彈」
藝人小禎日前在節目《今晚開讚吧》中聊到有關餐廳吃飯的規矩，她就分享有次包下一間星級餐廳，要帶著媽媽秀秀去慶生，結果不僅不能切蛋糕，就連唱生日快樂歌都被餐廳要求「唱小聲一點！」讓她氣到忍不住在節目上暴走，「後面全部拉掉，我要講那一家店的壞話！」
記者詹鎰睿/台北報導
小禎在節目上提到，「不能在店內吹蠟燭跟切蛋糕！」是她目前最無法接受餐廳規矩，她分享有次透過電子郵件與餐廳溝通，由於當天有壽星，能不能自帶蛋糕過去慶生，「幾點我可以送過去，再麻煩幫我冰一下」，但遭到對方拒絕，於是小禎又進一步詢問，有沒有提供蛋糕的服務，但對方也沒有。
小禎無奈只好妥協，並向店家承諾當天只會帶蛋糕出來拍照、唱歌。結果店家僅回，「可以！但你們要唱小聲一點！」結果在溝通過程中，店家不斷確認蛋糕會不會拿出來，讓小禎氣到抓狂，「你們老闆是被蛋糕咬過是不是啊！一顆蛋糕又不是炸彈！」
後來小禎還提到當天用餐時，不僅該餐廳主廚臉超級臭，就連上菜永遠都是壽星最後一個上，讓小禎氣到在節目上直呼：「後面全部拉掉，我要講那一家店的壞話！我已經講當天有壽星，又是長輩，妳應該第一個上菜嘛，沒有！上菜都是我媽最後一個。」也讓現場來賓十分好奇，到底是哪家餐廳。