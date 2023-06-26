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汪小菲享天倫之樂！來台同框愛女　曬8年前對比照片回味

▲汪小菲（右）來台探視兒女，曬出8年前同個地點對比照回味。（圖 ／汪小菲微博）
▲汪小菲（右）來台探視兒女，曬出8年前同個地點對比照回味。（圖 ／汪小菲微博）

記者薛羽彤/綜合報導

大S近日被黃子佼爆料過往吸毒，對此大S也發聲明駁斥指控，網路上傳出汪小菲因此趕緊前來探望兒女，事後他與媽媽張蘭開直播，證實自己人在台灣。昨（25）日汪小菲開心曬出與孩子合照，還PO出8年前的對比照，幸福之情溢於言表。

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▲汪小菲來台灣探望兒女。（圖 ／汪小菲微博）
▲汪小菲（中）來台灣探望兒女。（圖 ／汪小菲微博）
昨日汪小菲帶著兒女現身華山藝文中心，他寫下「華山藝文中心，同一個地方，八年前，八年後。」汪小菲曬出8年前照片，當時女兒在他手中還是嬰兒，如今已長大到可以靠在爸爸的肩膀上。照片中，汪小菲摟著女兒，即使父女許久未見，兩人感情依舊，另一張他牽著兒子的手，露出燦爛笑容，可見很享受與孩子們相處的時光。

▲汪小菲PO出8年前同個地點的照片。（圖 ／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）PO出8年前同個地點的照片。（圖 ／汪小菲微博）
汪小菲9歲愛女到了發育年紀，有網友提醒他，「小菲哥。善意提醒一下。小女孩現在要穿學生那種小內衣了小女生哦。爸爸容易忽視這方面。現在應該是發育時期。」汪小菲也親切回應，「有穿小背心，半年前就穿了，好，我幫玥再買幾件」。對比上次直接PO出兒女照片，這次汪小菲記得幫孩子打馬賽克，網友紛紛表示，「這回學聰明了，給孩子臉部打碼」、「不打碼，S馬上又要告他了」、「能看出汪小菲很愛孩子，就是沒辦法接回北京」。

▲汪小菲（右）曬出與女兒合照。（圖 ／汪小菲微博）
▲汪小菲（右）曬出與女兒合照。（圖 ／汪小菲微博）
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