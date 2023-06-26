挑戰50嵐？7-11推「珍椰四季春買1送1」：特大杯25元開喝
台灣人就是愛喝有料的手搖飲，搶攻夏日解渴商機，不讓手搖店專美於前，7-11宣佈後（28）日起首度推出「珍珠椰果四季春青茶」，將全台門市變成24小時手搖店，並祭出限時買1送1搶客，加上自備杯折5元最低25元開喝。迎接4天連假後的周一開工日，全家今（26）則限定一日祭出單品咖啡2杯119元，相當於第2杯只要9元。
記者黃韻文/綜合報導
咀嚼控不怕半夜嘴饞了，7-ELEVEN宣布6月28日起，首度推出「珍珠椰果四季春青茶」，採用南投松柏嶺四季春茶葉沖泡，搭配咀嚼系配料珍珠椰果，新品原價60元，上市期間祭出嘗鮮價49元，OPEN POINT會員行動隨時取於7月2日前，每日限量推出5000組「珍珠椰果四季春青茶」買1送1，預計每日凌晨0點上架就火速搶光。
此外，7-ELEVEN於辦公商圈、住宅區等14間門市引進的「果汁BAR」，販售新鮮現打的果汁、果昔飲品，再推出新品「芋頭牛奶」，使用檳榔心芋頭與瑞穗鮮乳現打，每杯89元。
迎接四天連假歸來的首個開工上班日，全家在APP線上寄杯推出優惠，6月26日一日限定，原價100元的大杯單品美式，以及原價110元的大杯單品拿鐵，祭出同品項2杯119元，相當於5.4折起，單杯60元開喝。星巴克今（26）天同樣有一日限定的買1送1，門市從11時至20時，特大杯飲料享第2杯免費。