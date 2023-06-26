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黃國昌衝凱道邀蔡英文7月16日遊行　批權貴當黑道小弟

▲前立委黃國昌、網紅館長（陳之漢）今（26）日宣布以「司法改革」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，並步行至總統府前邀請蔡英文總統與會。（圖／記者朱永強攝影）
▲前立委黃國昌、網紅館長（陳之漢）今（26）日宣布以「司法改革」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，並步行至總統府前邀請蔡英文總統與會。（圖／記者朱永強攝影）

記者邱新博／台北報導

前立委黃國昌、網紅館長（陳之漢）今（26）日宣布以「司法改革」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，並步行至總統府前邀請蔡英文總統與會。黃國昌表示，希望遊行能讓蔡英文總統、副總統賴清德傾聽人民的心聲，也希望總統可以回應這場集會的訴求。

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黃國昌、館長26日上午召開「『七月十六上凱道，公平正義救台灣』活動宣布、主視覺公布暨邀請蔡英文總統參加活動」記者會，兩人於將近10時時抵達台北賓館接受媒體聯訪，再一路步行前往總統府前遞交7/16遊行邀請函，同時在總統府正門發表演講，警方後依《集會遊行法》舉牌。

黃國昌表示，7月16日號召民眾走上凱道，為台灣司法改革、居住正義發聲，一起站出來，讓蔡英文總統、副總統賴清德傾聽人民的心聲，也希望總統可以回應這場集會的訴求。

黃國昌痛批，2016年5月20號，當蔡英文總統就職典禮講到司法改革的時候，現場掌聲如雷，大家充滿感動與期待，但7年過去了，今年520就職演說，司法改革四個字不見了，但人民的痛苦沒有不見，面對黑金槍毒、司法、政客與黑道勾結，「我們沒有辦法再忍下去了」，當這個政府喊出終結黑金贏回正義，有沒有看到，多少民進黨的權貴，不僅是跟黑道相互勾結，看到老大鞠躬哈腰，表現得像個小弟一樣，不息犧牲國家利益也要幫黑道圍事。

在警方依照《集會遊行法》舉牌後，黃國昌順著說，廢除《集會遊行法》是2016年執政的主張，請問7年過去了「說好的廢除集遊惡法呢」?

館長則在受訪時表示，2019年非常支持民進黨，當時每個政治人物都說「4年不夠，再給我們4年」，但現在7年多看到，只看到民進黨講的居住正義與司法改革脫鉤，他更呼籲蔡政府應兌現競選承諾。

黃國昌表示，希望民進黨的政治人物摸著自己的良心，過去有需要時，搶著上館長的直播，就連蔡英文也邀請其同台，不要等到人民對政府感到失望、批評執政黨的作為後，又突然當作仇人，發動側翼羞辱；至於會幫藍綠白哪位總統候選人站台？館長說，不會幫誰站台，但誰要上節目都歡迎，而以數據來看，柯文哲的影片流量和反應最好。

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