放下「我不夠好」的想法！追求成功的「義務」比失敗本身更能搞砸你的人生

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這種認為「除非自己有所成就，否則毫無身而為人的價值」，以及「要是某些重要領域的能力不足，那不如躲起來等死」的想法中，包含了幾項非理性信念：
一、很顯然的，幾乎無人能精通大多數事情，並展現優秀才能，也幾乎沒有人能表現得完美無缺。就算是達文西也有不少弱點，其他平凡人（包括寫作本書的我們）自然也有！試圖在某個領域獲得傑出表現並不容易，因為有其他數百萬人也跟你在同一個領域競爭；更別說你的目標是在大部分的事情上都做得既成功又完美，自然逃避不了讓自己深深失望的命運。就算你只是偏好獲得這樣的結果，都不免失望；要是覺得自己非得達成不可的話，那你可要當心了！
二、「成就能增添自己本身的價值」是毫無脈絡可言的定義。若你因為自己在某些事情上成功，便認為自己是「更優秀」「更優越」的人，或許會有那麼一瞬間覺得自己「更有價值」。但事實上，成功既無法提升你個人的價值一丁點，失敗也不會貶損你身而為人的價值。你或許能因為達成這個或那個目標而過得更快樂，或發揮更大的效益，但覺得自己因此「過得更好」，不等於你是個「更好的人」。你之所以「優秀」「有價值」「有資格」（如果一定要用這些俗濫詞彙的話），單純就只是因為你存在，你活著。若要透過成就來提升「自尊心」，不過只是妄自尊大，因為這背後所隱藏的信念是：除非有所成就，否則自己毫無價值。伴隨著這項信念，你也會相信「因為有所成就，所以自己『真的』有價值」。
三、技術上來說，你並不「是」任何特定的人事物。跟隨哲學家阿爾布雷德．柯日布斯基學習普通語意學的小德爾菲．大衛．波蘭指出，當我們使用「是」這個動詞時，往往是很草率的。你不「是」屠夫、麵包師或蠟燭製作師，充其量只是從事這些工作的人罷了。我，亞伯．艾里斯不「是」心理師，因為雖然我花費大量時間從事心理學相關工作，但我每週也會花許多時間教書、周遊世界各地、舉辦工作坊、研討會和密集課程。同樣的，羅伯特．哈珀也不「是」心理師，因為除了心理學，他也會蒔花植草、跟狗一起在森林裡跑步、花費大量時間與妻子咪咪共度美好時光、閱讀、寫作、旅行、公開演說等。
當你根據個人從事特定活動時的表現，來決定自己的身分、幫自己打分數時，就會誤以為你身而為人的價值，端看自己在這項活動的表現如何。這哪有道理可言？
四、雖然成就可能為你帶來好處，但瘋狂投入追求世俗成就既充滿風險，又讓人不愉快。那些用盡一切追求成功的人，常把自己逼到超越身體所能承受的程度，讓自己承受分外痛苦的遭遇，且鮮少給自己充足時間放鬆、享受喜歡的事，更別提擁有均衡的生活了，甚至有可能因過勞致死。如果他們真的比大多數人更享受工作，好吧，就讓這些人一天去工作十四小時吧。我—─亞伯．艾里斯就愛這樣，但羅伯特．哈珀才不喜歡。
五、瘋狂追求成就，通常反映了一種迫切想勝過他人、證明自己比別人更優秀的需求，但你還是你啊！如果非得引領群雄，那就沒辦法做自己（做你最喜歡做的事）了。其他人跟你到底有什麼關係呢？就算他們有些弱點，難道這能讓你變成更好的人嗎？就算他們在某方面表現比你優秀，難道你就因此一無是處嗎？他人比你優秀或差勁，全憑你腦中的定義決定。如果你認為身而為人的「價值」取決於與他人比較後的結果，那麼基本上你永遠無法擁有安全感，也會覺得自己毫無價值，並注定一輩子都要被人牽著鼻子走，偏離自己真正想做的事。你也會服膺於自我貶抑的信念，像是：「除非我表現得和別人一樣好或更好，我才能接納與喜歡自己。」這怎麼會讓你有安全感呢？
六、若瘋狂追求成功，就會對失敗感到焦慮，也會害怕把握機會、在犯錯時鞭笞自己，並捨棄你非常想嘗試的冒險計畫。堅持創造超凡成就，就是選擇在犯錯時為此憂鬱；或是拒絕接受「危險」的任務，卻又為了逃避而看輕自己。成功的「義務」不只注定了你的失敗，也讓你害怕失敗，這比失敗本身更能搞砸你的人生。
本文摘選自《理性生活【暢銷60年！理情行為療法經典】：教你打破慣性，改寫自己的人生故事》，究竟出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58262
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