赴南投參訪未見到挺郭議長 侯友宜曝原因：我們聯繫沒問題
2024總統選舉藍綠白三腳督，國民黨參選人侯友宜今（26）日下鄉奔南投縣合體縣長許淑華，不過曾表態挺鴻海創辦人的南投縣議長何勝豐，則因安排出國因素未出席。對此，侯友宜受訪強調，他與何勝豐有通過電話，聯繫絕對沒問題，之後來南投一定會見面。
記者翁子竣／台北報導
角逐國民黨內總統初選失利的郭台銘，近期不斷傳出醞釀「獨立參選」可能。何勝豐日前邀請郭台銘到南投縣議會餐敘，席間許淑華與多名縣議員皆到場參加。據媒體報導，何勝豐受訪坦言，他現在是無黨籍，若郭台銘出來選總統，他會支持。
侯友宜今前往南投與許淑華合體，卻唯獨不見何勝豐身影。許淑華受訪說明，侯友宜有親自打電話給何勝豐，也表達會來南投拜會，但議長連假時就有出國安排，因此特別跟侯告知，下次來南投會親自接待，議長也跟他轉達，下次侯來南投，議長一定以禮相待，只是這次剛好在國外沒辦法親自來。
侯友宜則表示，他在議長出國前有互相通電，這次因為議長很早就安排出國，「回來後大家一定會見面」，並面對所有問題，議長也表達非常歡迎。
媒體追問，與何勝豐有聯繫？侯友宜重申，他與議長之前有通電話，因這時間對方剛好要出國，所以跟他說抱歉，屆時來南投會再見面。侯強調，「議長跟我們連繫絕對沒問題」，會跟縣長、議長一起努力。