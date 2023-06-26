邱志宇被問八卦！還原「宥勝、孟耿如拍戲互動」：別再傳私訊給我
近來MeToo風暴延燒，宥勝和黃子佼接連捲入其中，而黃子佼老婆孟耿如與宥勝在2014年播出的偶像劇《22K夢想高飛》擔任男女主角，當年拍戲時傳出緋聞，同劇演員邱志宇這一陣子收到許多詢問3人八卦的私訊，讓他不堪其擾，決定發聲明一次說清楚。
記者楊穎軒／綜合報導
昨（25）日晚間，邱志宇在粉專發文，指自從MeToo開始延燒後就不斷有人打著關心的名義，傳私訊問他關於宥勝和孟耿如的事，邱志宇說，他不是主角，也不想蹭新聞，希望還原當時拍攝情況後，大家不要再來打擾他，邱志宇表示：「我的戲份不多，就我所在的現場拍攝情形，兩位當事人都是專業演員，我沒有感受到任何奇怪或者令旁人覺得不舒服的狀態。」
邱志宇懇求，在此回覆後，拜託任何人請不要再私訊他，「我們不是當事人，現在他們需要的是一個能喘息的空間，該道歉的就誠心道歉，還給受害人遲來的公道，然後盡快解決問題，讓彼此回歸正常生活。」
親友和網友留言：「MeToo是一個嚴肅且慎重的事情，不該被淪為八卦傳聞，否則對被害人不公，也會讓整個行動變質...願你堅持！初心不變」、「感覺是想八卦吧」、「居然需要一篇澄清文才能讓你出現（開玩笑的），不要欺負這傻傻的孩子，這孩子很乖、很好的喔」、「掃到颱風尾」！
※【NOWnews 今日新聞
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