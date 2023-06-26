馬克宏：贊成台海維持現狀　堅決反對任何挑釁

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他23日藉巴黎為期兩天「新全球金融公約峰會」（Summit for a New Global Financial Pact）時於場邊接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪闡明立場。
札卡利亞問馬克宏對4月引發風波的談話有無要澄清或調整之處時，馬克宏回答：「我的立場很清楚，也希望外界清楚。對於台灣，我們贊成維持現狀，這代表堅決反對任何挑釁。我們尊重當前既有模式，這也是我向習近平主席所重申，且確信這也是拜登總統的立場。」
馬克宏並表示他從沒把法中關係與法美關係置於等距，法、美同屬北約盟國，歷史上也有共同價值觀，雖然彼此算經濟競爭對手，但兩國因歷史與北約而連結緊密。
至於法、中，馬克宏說希望與中國盡可能建立良好關係，「我們希望、也必須與中國攜手應對氣候變遷、生物多樣性危機與世界各地許多衝突，但與中方間的價值觀並非一致，像人權就有很深歧見，希望找出正確方式尊重彼此，並讓中國遵守全球秩序」。
馬克宏還強調就他來看，一個更為自主的歐洲與歐盟非常重要，「一個更強大的歐洲更利於處理氣候危機，我也希望歐洲公民在科技、國防、能源等領域能更獨立。若過於依賴某一國，一旦對方哪天徹底改弦更張，（歐洲）處境就會變嚴峻。我們經歷過，不想再次碰上」。（譯者：陳亦偉）1120626