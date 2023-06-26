全球貨幣政策分歧 專家：資金外流、貨幣貶值恐為金融危機起因
由於通膨因素，歐美國家仍持續表達升息意願，澳洲、加拿大也重啟升息，不過，中國、越南等國因出口壓力，皆開始降息、寬鬆貨幣政策，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道指出，「貨幣政策分歧」的態勢，恐浮現「資金外流」問題，而「資金外流帶動貨幣貶值是否會將形成下一波金融危機的起因」值得留意。
記者鄭妤安／台北報導
近期的FOMC會議中，美國聯準會（Fed）暫停升息，卻上調今年利率終點兩碼，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前表示，通貨膨脹離Fed目標仍非常遙遠，繼續升息是合適的，鷹派言論再度引發關注。
吳孟道指出，由於通膨因素，歐美國家仍持續表達升息意願，甚至最近還有幾個國家像是澳洲、加拿大又重啟升息，然而，在高利率與資金緊縮的環境之下，對亞洲地區出口造成的壓力作用逐漸顯現，逼迫中國、越南等國皆開始降息、寬鬆貨幣政策。
吳孟道憂慮「貨幣政策分歧」的態勢，恐浮現「資金外流」問題，這也是過去幾次亞洲市場發生金融風暴的重要起因，近日日幣狂貶，人民幣也貶破7.2，台幣也有貶值的趨勢，「資金外流帶動貨幣貶值是否會將形成下一波金融危機的起因」值得留意。