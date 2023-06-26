太陽花戰神說話了！柯文哲要重啟服貿談判　黃國昌：先立法再審查

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黃國昌接著說，太陽花運動「先立法再審查」的訴求，要求完成《兩岸協議監督條例》是當時運動最核心的訴求，他態度與立場從來沒變過，這也是不論自己2016年在立法院，或2020年離開立法院，回到社會中，不斷大聲疾呼，當初承諾的《兩岸協議監督條例》到底在哪？結果看到的是民進黨立法院黨團總召柯建銘繼續欺騙社會，說在《兩岸人民關係條例》中所定的，關於政治性協議的事，就是他們所說的《兩岸協議監督條例》，「不知道柯建銘是看不清法條還是想繼續欺騙社會？」
黃國昌說，經濟性協議與政治性協議完全是兩件不同的事，當初要制定《兩岸協議監督條例》，重中之重就是要在ECFA之後，如果任何執政政府要針對ECFA內容中的各項貨品內容做協議，都要依照當初民間版的《兩岸協議監督條例》精神，只有在法治的基礎上，才能防止任何掌握政權得人，不顧台灣內部民住程序，產生過去馬政府的爭議。
黃國昌說，若大家回去複習，當初太陽花所提出的《兩岸協議監督條例》內容，就會清楚發現，在國內取得認同支持是開啟協議的第一步，沒有這樣的基礎，不管是任何黨執政都不可能做這樣的事，即使民進黨主政的陸委會在官網中也寫很清楚，必須要先完成《兩岸協議監督條例》，才有可能進一步在ECFA文本中所講的「貨貿、服貿」展開交流的可能性。
黃國昌強調，在沒有《兩岸協議監督條例》前，任何協商協議談判都沒有法治基礎，也沒有照顧國內民主法治的價值，在此協議立法完成後，任何掌握政權的人，要開啟任何關於ECFA的協議前，都要先踐行國內民主程序。
至於柯文哲說要找黃當法務部長，黃國昌說，2024總統大選，他還在公民社會中，跟許多沒有黨公職的人為理念訴求打拼；至於傳出民眾黨與時代力量想將他列入不分區名單，黃國昌則回應，「我是不是要重新回到政治場域，並非現在最重要的事，我目前有在思考。」