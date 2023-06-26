高雄補教狼師性侵案　陳其邁：輔導補教業加裝監視器、避免獨處

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因案發時間久遠，市府會持續積極調查，釐清相關案件，另外教育局也落實督導補教業者性騷處理要點，希望從申訴、防治等開始，要求補教業者須落實執行，有完善的補教學習空間，對於落實性別保障非常重要，像是輔導補教業者加裝監視器、避免獨處等，相關規定也要求補教業者必須落實。
教育局也表示，第一時間即將相關事證函請高雄地檢署進行刑事調查，並依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」與社會局一同啟動行政調查，為保護學子，6月21日派員到補習班查核，補習班當日已開始停止營業，靜待相關調查。
教育局強調，補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘或解僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，將廢止補習班設立許可，教育局已持續督導補教業者訂定「補習班性騷擾防治、申訴及調查處理辦法」，避免師生獨處，加裝監視器，進行巡堂及監課，並要求教職員工作規定或聘約納入相關工作倫理，恪遵互動分際。
教育局重申，補習班如獲悉有疑似事件，務必依法通報，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益，市府絕不姑息並將予以保護協助。通報專線，教育局社會教育科（07-7995678轉3092、3093、3095）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110