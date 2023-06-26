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名家論壇》韋安／侯友宜的人設應該如何再升級？！

▲九合一大選，侯友宜取得好成績，但過去半年發生許多事，彷彿都讓侯的「侯侯做代誌」人設，被磨損消耗。（圖／記者李春台攝，2023.06.23）
▲九合一大選，侯友宜取得好成績，但過去半年發生許多事，彷彿都讓侯的「侯侯做代誌」人設，被磨損消耗。（圖／記者李春台攝，2023.06.23）

文／韋安

九合一大選，侯友宜取得好成績。但過去半年中，經歷與綠白交鋒，民進黨用種種惡意操作，尤其充滿謊言、抹黑的「餵毒案」，以及黨內提名過程中的「明槍暗箭」，都讓侯的「侯侯做代誌」人設，被磨損消耗，失去光彩。

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所以，侯友宜想要在當前明顯落後態勢下，能夠異軍突起，必須在「好好做事」原有基礎上，想辦法升級自己人設內涵。讓選民了解他是一個，「能夠發現問題，找對策略方法，解決問題的人」。也就是，為什麼選擇他，才能夠「好好做事」，把問題解決掉。

試舉侯在警政時期的一個例子：

一，擔任刑事警察局局長（2003年6月－2006年1月），侯友宜向當時扁政府爭取10多億預算，興建地上15層、地下4層的「刑事科技大樓」。這一龐大工程，不但可以提昇我國刑事鑑識素質，更能追上國際級實驗室的水準。大力推動台灣刑事偵防技術，從傳統經驗型，邁進到現代科技型，實現「質變」。

二，除了擁有各種國際級刑事鑑識的技術和硬體，更先進的是，在侯的主導推動下，「刑事科技大樓」裡面建立了可能是台灣最早的「大數據中心」。整合刑事資料庫數據，包含法院、地檢署、 戶役政、獄政 。讓犯罪嫌疑人的人脈網絡，通過大數據分析，短時間就清晰可見，從而快速及時破案。

三，除了原本勇敢、勤勞、苦拚，經歷過30多場槍戰不顧生死，「打擊壞人，解救好人」，侯友宜其實也從根本和系統性，提升台灣警界的刑事偵防專業能力和效率，讓破案率快速增高，同時壓制犯罪發生。

40多年來，從警政到市政，以及在教育方面（擔任過警大校長），侯友宜在各個領域，不僅有「勇」，也有「謀」的一面，是個「能夠解決問題的人」。

除了「好好做事」，侯應該更加向選民，以親身的實例來證明，自己還有升級版的人設--是個「能夠解決問題的人」。這樣才能讓百姓認同和支持，侯友宜值得人民的期待，未來當選一定有能力來解決，台灣所面臨的，兩岸、能源、房價等種種難題。

侯友宜不能以為，自己做過許多事，別人應該都了解或感受到。而其實外界對他的了解，遠非他想象中的那麼多。尤其經過殘酷的選戰，他形象和人設已開始模糊和殘破了。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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