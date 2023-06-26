嗆民進黨「放狗咬人」遭抨擊言行失格　柯文哲：講了就講了

我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體追問，洪申翰很不滿柯用「狗」來批評？柯文哲則說，「那也沒辦法啊」；對於遭抨擊言行失格，不適合參選？柯文哲表示，講了就講了，只是說人在氣憤下就會講這種話。
柯文哲話鋒一轉痛批，這次服貿事件，就是典型的「一條龍」做假新聞，難道你遇到了，還要裝可愛？裝有風度？「早就想把他踹下去」。記者又問，是否覺得用「狗」這個字眼需要修改？柯文哲反問，要怎麼修改？
柯文哲日前重啟服貿話題，柯文哲表示，應首重制定兩岸監督條例「若無規範，一條一條拿出來講，永無寧日」；其次他認為貨貿先於服貿，將是未來如執政的目標。
黃暐瀚指出，民進黨總統參選人賴清德對服貿有不同看法，聲稱「已非世界趨勢」，對此柯文哲質疑民進黨政府希望與中國脫鉤，「是否做得到？」他點名賴清德「ECFA要不要停掉？服貿協議還在立法院，你也沒撤回」，柯文哲直言「最氣民進黨嘴巴講一套，做另外一套」。柯文哲表示，當醫師時常常處理臨床問題，思考邏輯較不同，他笑稱「賴清德當醫生時間太短」。
至於被問及找前立委黃國昌擔任法務部長是否認真，柯認為這提議沒問題，指出黃國昌對司法改革滿有想法，還曾找對方上課，只是才聽半小時就放棄，「我還是找你當就好，術業有專攻。」
柯文哲坦言，還曾想找黃國昌當不分區立委，只是對方的個性有時要踩一下剎車，「因為他的個性實在太衝了，他常常覺得說，為什麼壞人不能全部抓起來，我就怕有時候抗生素用太強，細菌都死光了」。
柯文哲還當場邀請黃暐瀚當「新聞局長」，不過目前沒有新聞局，隨即他又改口「還有NCC（國家通訊傳播委員會）」。