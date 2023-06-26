肩關節旋轉肌破裂致手臂難抬舉　去細胞真皮穿骨補強微創治療

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肩關節旋轉肌破裂 微創手術後恢復高舉經診所轉介至奇美醫院骨科部主治醫師林昇輝門診就診，理學檢查判定為多重旋轉肌斷裂與關節沾黏，進而安排磁振造影檢查確定診斷為肩旋轉肌(棘上肌)腱破裂回縮至二級(Patte II)。與病人討論後，決定以去細胞真皮微創手術補強處置。
A女士接受微創手術後，隔日出院，雖然手術新傷口仍有些疼痛，但靠著藥物與肩部姿勢的調整，順利渡過術後的前期；而後接連教導的復健動作，在日起有功的執行下，右肩的功能逐漸恢復。五個月後，手部操作已能高舉170度，耐力也大有進步，讓林醫師更放心地交代後續的復健指導。
肩關節旋轉肌破裂 肩關節壽命沙漏林昇輝醫師說明，肩關節旋轉肌破裂已經是常見的退化問題，病人在不知情的狀態下累積傷害，直一次性的劇烈運動，例如丟一袋垃圾、清洗高處窗戶或是用力扯掉增生的藤蔓，才引發肩關節旋轉肌破裂。而後續造成的失能不只減損工作與生活能力，甚至因疼痛影響生活品質造成身心的影響。其中最嚴重的是久病不醫，造成關節毀損，到這時候即便置換人工關節也無法恢復全部的功能。
肩關節旋轉肌破裂常是反覆傷害肌腱所致，進而產生不可逆的變化。與退化性關節炎不同的是，肌腱癒合能力較軟骨佳，但導致病程的延長，往往肌腱撕裂部分癒合後，病人以為已無問題，延遲就醫的情況可能會使得旋轉肌的修補效果無法到達理想的狀態。在旋轉肌破裂後的過度使用，就像是肩關節壽命的沙漏，經過多次醫療失敗後，便間接計時關節壽命的終結時刻。
去細胞真皮穿骨補強 關節鏡微創手術現今風行的旋轉肌微創手術為雙列縫線架橋技術，手術的原理就是將斷裂且萎縮的肌腱縫合到肱骨上，將肌腱與骨頭更靠近，加速肌腱癒合及減少肌腱再次斷裂風險，而這種技巧較為穩固，至少需四支錨釘鎖定。
林昇輝醫師的去細胞真皮穿骨補強處置，使用關節鏡施行(微創手術)，可分為兩部分：1.穿骨固定，2.去細胞真皮補強。穿骨固定可減少骨質疏鬆後錨釘鬆動，而去細胞真皮補強除了增強修補功能外，還能減少術後疼痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58267
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