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肩關節旋轉肌破裂致手臂難抬舉　去細胞真皮穿骨補強微創治療

肩關節旋轉肌破裂致手臂難抬舉　去細胞真皮穿骨補強微創治療
肩關節旋轉肌破裂致手臂難抬舉　去細胞真皮穿骨補強微創治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】68歲A女士，因右肩活動受限，無法正常生活與工作，只要抬手操作過久便無力下垂，由於右手關節活動範圍僅剩1/3，也為生活帶來許多不便(例如：穿著內衣或上廁所)，且有時疼痛加劇，甚而夜間痛醒，導致持續性睡眠不足。

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肩關節旋轉肌破裂　微創手術後恢復高舉

經診所轉介至奇美醫院骨科部主治醫師林昇輝門診就診，理學檢查判定為多重旋轉肌斷裂與關節沾黏，進而安排磁振造影檢查確定診斷為肩旋轉肌(棘上肌)腱破裂回縮至二級(Patte II)。與病人討論後，決定以去細胞真皮微創手術補強處置。

A女士接受微創手術後，隔日出院，雖然手術新傷口仍有些疼痛，但靠著藥物與肩部姿勢的調整，順利渡過術後的前期；而後接連教導的復健動作，在日起有功的執行下，右肩的功能逐漸恢復。五個月後，手部操作已能高舉170度，耐力也大有進步，讓林醫師更放心地交代後續的復健指導。

肩關節旋轉肌破裂　肩關節壽命沙漏

林昇輝醫師說明，肩關節旋轉肌破裂已經是常見的退化問題，病人在不知情的狀態下累積傷害，直一次性的劇烈運動，例如丟一袋垃圾、清洗高處窗戶或是用力扯掉增生的藤蔓，才引發肩關節旋轉肌破裂。而後續造成的失能不只減損工作與生活能力，甚至因疼痛影響生活品質造成身心的影響。其中最嚴重的是久病不醫，造成關節毀損，到這時候即便置換人工關節也無法恢復全部的功能。

肩關節旋轉肌破裂常是反覆傷害肌腱所致，進而產生不可逆的變化。與退化性關節炎不同的是，肌腱癒合能力較軟骨佳，但導致病程的延長，往往肌腱撕裂部分癒合後，病人以為已無問題，延遲就醫的情況可能會使得旋轉肌的修補效果無法到達理想的狀態。在旋轉肌破裂後的過度使用，就像是肩關節壽命的沙漏，經過多次醫療失敗後，便間接計時關節壽命的終結時刻。

去細胞真皮穿骨補強　關節鏡微創手術

現今風行的旋轉肌微創手術為雙列縫線架橋技術，手術的原理就是將斷裂且萎縮的肌腱縫合到肱骨上，將肌腱與骨頭更靠近，加速肌腱癒合及減少肌腱再次斷裂風險，而這種技巧較為穩固，至少需四支錨釘鎖定。

林昇輝醫師的去細胞真皮穿骨補強處置，使用關節鏡施行(微創手術)，可分為兩部分：1.穿骨固定，2.去細胞真皮補強。穿骨固定可減少骨質疏鬆後錨釘鬆動，而去細胞真皮補強除了增強修補功能外，還能減少術後疼痛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58267

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