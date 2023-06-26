41歲男健身差點猝死！醫揪「健檢1紅字」是元兇：很多人忽視
一位剛滿41歲的壯年男子，日前在公司的健身房突發「心因性猝死」，當下無呼吸心跳，經過旁人急救並送醫後，才幸運的撿回一命，不菸不酒的他醒來對自己突發的病症相當困惑，心臟科醫師陳冠任指出，原因就在於患者長期忽視健康檢查中「膽固醇」的狀況，血管經年累月慢慢退化狹窄，讓他3條血路都堵塞嚴重，險些釀成悲劇。
記者張志浩/綜合報導
陳冠任表示，該患者平時不菸不酒、沒有不良嗜好、沒有高血壓糖尿病，且有定期有運動，但年紀輕輕的他在檢查後，發現心臟血管（冠狀動脈）有非常嚴重的問題，3條血管中，最好的一條堵塞80%、次好的塞了90%、最重要的一條幹道則完全堵塞。
再詳細檢視患者去年底的健檢報告，發現好膽固醇「高密度脂蛋白HDL」過低，壞膽固醇「低密度脂蛋白LDL」異常的高，兩者差距甚遠，導致血管經年累月慢慢退化狹窄，3條血路都坑坑疤疤；陳冠任說明，壞膽固醇超標，不見得會有不舒服的感覺，甚至在很多人眼裡，不過是毫不起眼的紅字，但是這平凡無奇的紅字，可能有一天，在你睡覺、運動時，突然就終結人生。
陳冠任提及，這位41歲的患者雖然逃過一劫，但後續可能要面臨「繞道手術」，或是放置數根「血管支架」，才能拆除這顆不定時炸彈，患者母親當時在導管室外直接紅了眼眶，讓陳冠任百感交集，呼籲民眾千萬不要再輕忽膽固醇的危害，避免成為下一個活生生且血淋淋的案例。