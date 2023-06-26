女助理遭市府人員性騷　許家睿要張善政「妥善處置」

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許家睿臉書貼文指出，「這一次讓我們一起勇敢一次」。他痛批在短短兩個月內，自己辦公室的女助理，接連發生四起被性騷擾的案件，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員。許家睿強調，女助理在工作、餐敘期間疑似被性騷，其中2起還是同一人所為。許家睿痛批，在政治圈全面檢討性平問題的當下，仍然有人仗勢著自己資深，就肆無忌憚欺負、騷擾新科議員辦公室的年輕助理，這是明顯的職場權勢不對等。
首先，他提到，一件單純的營建工程導致路面泥濘的選服案件，他的助理竟然被環保局一名程姓股長言語性騷擾。當時他的助理比該名股長早到現場會勘，依照事實陳述回報自己也被現場工程車的污泥飛濺到衣物，該名股長第一時間不是趕快派員到現場稽查，而是藉機挑逗騷擾電話那端急著幫民眾解決問題的年輕女助理，當下竟向女助理說「 真的哦，那你來我家換衣服洗，啊要在我面前換哦。」
許家睿已經協助三位受害助理完成通報程序，他同時要求市長張善政妥善處置這些性騷案件，並且全面針對個案與整體市府公務體系的性平、性騷防治機制進行檢討。
許家睿透過臉書表示，他過去也當過民代助理，很清楚助理夾在民眾與龐大官僚機器之間的處境，有時候縱使充滿無力感，也要用盡全力替民眾爭取服務的機會，或許就是因為這樣的權力不對等關係，才讓這些資深官員養成職場性騷擾女性助理的習慣。經取得助理們的同意後，許家睿決定代替她們公開發聲。
許家睿最後強調，希望各界不要把這些案例做政治解讀，政治圈職場性騷擾、性平問題是不分黨派共同需要面對的問題。許家睿表示，這一次他會跟助理們一起勇敢，請不要讓服務民眾的熱情被無端的騷擾熄滅，也謝謝助理們給他的信任。最後強調，「這一次我們不要就這麼算了」！
針對這起性騷案，新聞處長羅楚東回應表示，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停夏姓顧問職務，要求其配合調查；環保局程姓同仁，也由環保局也成立調查委員會，並將該同仁調離現職，靜候調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110