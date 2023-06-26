瓦格納兵變又急撤退！俄專家：眾人摸不著頭緒、蒲亭永不原諒叛徒

俄防長仕途堪憂　蒲亭前保鑣、圖拉州州長接替呼聲高

▲有分析指蒲亭的前保鑣、現任圖拉州州長久明（Aleksey Dyumin），有可能會接替俄國國防部長的職位。（圖／翻攝自推特）
▲有分析指蒲亭的前保鑣、現任圖拉州州長久明（Aleksey Dyumin），有可能會接替俄國國防部長的職位。（圖／翻攝自推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的政治生涯，在瓦格納兵變事件發生後面臨嚴峻挑戰，畢竟他與其他俄國軍方高層的表現，是最被瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）詬病的，若是蕭依古真的被撤換，有分析指，蒲亭前保鑣、俄羅斯聯邦安全局出身的久明（Aleksey Dyumin）可能是呼聲最高的接替人選。

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▲歐洲聯盟今天將俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu，圖中人）和三軍指揮官、外交部發言人與300多名國會議員列入制裁名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
綜合外媒報導，目前最常被點名有望接替蕭依古的人，是當過蒲亭8年副官、現任圖拉州州長（Tula Oblast）的久明，現年50歲的他，自1995年起在俄羅斯聯邦安全局任職，也是統一俄羅斯黨的忠實成員，還曾參與2014年入侵克里米亞半島的戰役，2016年開始被任命為圖拉州州長。

甚至有分析指出，和白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）比起來，與普里格津、蒲亭都有密切聯繫的久明，更有可能才是這次兵變落幕真正的調解人。

而且，蕭依古因為對烏克蘭戰爭表現不如預期，之前就曾多次傳出讓蒲亭不滿，也被普里格津批評作戰不力。不過，對此克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，不知道任何有關軍事高層變化的消息，根據俄國憲法，這些問題屬於最高統帥的專屬特權和權限。

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