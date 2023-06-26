俄防長仕途堪憂　蒲亭前保鑣、圖拉州州長接替呼聲高

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的政治生涯，在瓦格納兵變事件發生後面臨嚴峻挑戰，畢竟他與其他俄國軍方高層的表現，是最被瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）詬病的，若是蕭依古真的被撤換，有分析指，蒲亭前保鑣、俄羅斯聯邦安全局出身的久明（Aleksey Dyumin）可能是呼聲最高的接替人選。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，目前最常被點名有望接替蕭依古的人，是當過蒲亭8年副官、現任圖拉州州長（Tula Oblast）的久明，現年50歲的他，自1995年起在俄羅斯聯邦安全局任職，也是統一俄羅斯黨的忠實成員，還曾參與2014年入侵克里米亞半島的戰役，2016年開始被任命為圖拉州州長。
甚至有分析指出，和白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）比起來，與普里格津、蒲亭都有密切聯繫的久明，更有可能才是這次兵變落幕真正的調解人。
而且，蕭依古因為對烏克蘭戰爭表現不如預期，之前就曾多次傳出讓蒲亭不滿，也被普里格津批評作戰不力。不過，對此克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，不知道任何有關軍事高層變化的消息，根據俄國憲法，這些問題屬於最高統帥的專屬特權和權限。