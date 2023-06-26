高雄疑出現登革熱個案 陳其邁坦言流動人口增加防疫壓力
高市府衛生局昨(26)日接獲台南通報高雄茄萣60多歲女子為高度疑似登革熱案例，高雄市長陳其邁指出，台南地區出現社區流行情況，高雄茄萣也有一疑似案例，有鑑於東南亞登革熱疫情相較去年嚴重三倍，不管是經商、旅遊也隨著疫情解封，大量增加這種流動人口，所以也勢必會對市府在防疫上形成很大的壓力。
記者郭凱杰／高雄報導
截至昨天為止，台南市已有6區54人為本土登革熱確診，高市府也在6月15號成立北高雄前進指揮中心，統籌北高雄來進行登革熱的防治工作。不過，高雄市昨天也出現1例快篩陽在茄萣，今天PCR的報告應會出爐，對此，高市府昨天也針對茄萣區疑似患者的居家來進行整個環境的清消。這一位疑似的女性患者，工作地在台南市東區，因上周三出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，前天經檢通報為NS1快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中，並已住院觀察。
陳其邁表示，防疫團隊初步檢查她在他居家的環境周遭，包括容器、環境等等並不理想，所以我們也希望說市民朋友要特別注意巡、倒、清、刷，假如有疑似症狀的話，也要跟我們當地的診所醫師來聯繫，6月15號開始，市府也通報所有在北高雄這些基層醫師、診所、醫療院所，也要特別留意相關的登革熱的症狀。