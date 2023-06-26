王傳一專訪／7月2日迎二寶 「母后為大」消除老婆產前憂鬱
王傳一宣傳新戲《八尺門的辯護人》，在接受《NOWnews今日新聞》專訪中，透露升格二寶爸的喜悅，老婆林筱薇7月2日將生產二女兒。王傳一消除老婆產前憂鬱的方法就是奉行「母后為大」，強調什麼事情都是老婆說了算，絕不去爭吵、回嘴。
記者羅凌筠/台北報導
王傳一5年前大女兒出生，當時他在老婆懷孕期間飛往新加坡拍戲，短暫回台陪產，女兒一出生他又奔大陸工作，老婆一度情緒低落，沒來由打電話給他說：「我很難過。」近3年王傳一外景主持居多，一個月錄影5天，比較多時間陪家人，「（太太）這次好了，完全沒有產前憂鬱。」
王傳一家是「女生宿舍」，老婆和2個女兒都是巨蟹座，喜歡待在家裡，他在北埔擁有占地千坪的莊園，給愛好大自然的女兒度假用，平常配合女兒念書，住在新竹億級豪宅，女兒念幼稚園直升高中的雙語學校，5歲就拿語言科目97分，在家跟王傳一撂英文，讓王傳一哭笑不得，吩咐女兒：「回來要說中文知道嗎。」
王傳一笑說他根本不要求功課，「我爸爸是堅持要給我快樂童年，及格就好，這是爸爸傳承給我的。」王傳一父親是榮總名醫，在他小時候被調到台中，1周只能回家2天，這讓王傳一覺得，其實花時間陪家人是很重要的，「我爸的病人量是人家2倍，以前從早到晚就是很忙碌，40歲就滿頭白髮，身形佝僂，看爸爸這樣子，幸好我當藝人。」
《八尺門的辯護人》將於7月2日起每周日晚間9點，於中華電信MOD、Hami Video影劇館及公視主頻首播；7月16日起每周日晚間8到10點，八大戲劇台連播兩集。