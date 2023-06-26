就業太難！中國青年失業狂飆　畢業生「半死不活」照充斥社群

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中國在疫情期間實施的嚴格新冠清零防疫政策，再加上過去對私企的監管打壓，導致經濟放緩，更加劇了失業的情況。中國80%的工作來自民營企業，而過去提供大量職缺、吸引畢業商前往求職的科技業以及教育產業在當局監管之下，受到了嚴重打擊。
報導指出，中國目前的年輕人是教育程度最高的一代，從大學或職業學校畢業的人數創下歷史新高。根據中國教育部數據，過去十年中國培養出650多萬名碩士、超過60萬名博士。
但這也令畢業生感到沮喪，許多人在經歷了競爭激烈的教育體制後，已經感到精疲力盡和灰心喪志，但學位對於雇主來說可能沒太多價值。而疫情使得求職變得更加困難，促使政府2020年下令大學招收更多碩士生。但即使已經考取碩士或博士學位也無法找到工作。
在「畢業即失業」的困境下，充滿負能量的大學畢業照也應運而生。這些畢業照顯示，一些學生們四肢攤開，趴在橋上或公園長椅上，有的學生面朝下躺在樓梯上或草地上，擺出一副「躺平」的姿勢。報導指出，照片裡面的人並沒有受傷，至少「身體上」沒有，而照片的主題便是「半死不活」。
剛從博士班畢業的李念（音譯）也是分享「半死不活」照的其中一人，她原本打算畢業後直接就職，但「儘管丟了無數份履歷，仍音訊全無」。她也曾參加過學校就業博覽會，卻看到招聘單位將厚厚一疊的履歷扔進垃圾桶，「因為他們不缺人」。
而這種「半死不活」受到不少畢業生青睞，多數人表示，現在大學畢業的學生想找到好工作，不是容易的事情。許多年輕人開玩笑說，過去的學習是浪費時間，更有網友表示喜歡這種負能量畢業照，因為這很像他半死不活的生活狀態。
《衛報》分析指出，「半死不活照」是中國年輕人對現代生活感到沮喪的寫照，與其痛苦掙扎，不如選擇「躺平」：不買房、不買車、不結婚，選擇一種更被動、低消費的生活方式。也有網友表示，「（畢業後）下一步期待的就是退休。」