蔡英文提毒品防制為第一要務　盼達抑制再犯、降低新生2目標

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蔡英文指出，毒品防制是政府的第一要務，行政院在2017年頒布「新世代反毒策略」後，政府以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的2大目標。
蔡英文提到，過去6年在大家共同努力之下，反毒工作有顯著的成效。去年毒品的查獲量達到將近1萬公斤，創下新高，有效防堵毒品的供應。另相較於2016年，去年施用毒品人口減少了超過1萬8千人，下降30%；施用毒品新生人口也大幅減少。
蔡英文表示，政府也持續精進反毒策略；去年啟動「施用毒品者再犯防止推進計畫」，更加掌握再犯的關鍵期。例如在警察調查或檢察官偵查的階段，遇到毒品個案，就及早轉介到毒防中心。此外在毒品更生人出監前，強化就業銜接服務，並且協助解決出監後的居住問題，讓他們可以順利回歸社會。
蔡英文說，大家都知道，反毒的挑戰很大，新興毒品不斷變化樣貌，引誘青少年族群接觸。她也要請各機關加強查緝、宣導，掌握國內外最新的毒品情勢，持續強力掃蕩新興毒品。
蔡英文指出，今天現場的各位，都是站在守護國人健康及國家安全的第一線，只要減少一位毒品施用者，就可以減少一個家庭受到毒品的危害。
最後蔡英文再次感謝所有夥伴以專業及耐心，給予每一位需要協助的個案溫暖和支持。未來政府將繼續投入資源，結合各界的力量，做好毒品防制工作，守護國人的健康，也讓社會安全網更加穩固。