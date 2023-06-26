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蔡英文提毒品防制為第一要務　盼達抑制再犯、降低新生2目標

▲總統蔡英文強調毒品防制是政府第一要務，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」2大目標。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文強調毒品防制是政府第一要務，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」2大目標。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（26）日出席「112年反毒有功人士、團體頒獎活動」，感謝所有夥伴以專業及耐心，給予每一位需要協助的個案溫暖和支持。致詞時強調，毒品防制是政府第一要務，以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」2大目標。未來也將繼續投入資源，結合各界力量，做好毒品防制工作，守護國人的健康，也讓社會安全網更加穩固。

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蔡英文致詞表示，今天是「國際反毒日」，也是她連續第6年參加「反毒有功人士團體」頒獎活動，所有夥伴在不同崗位上為毒品防制工作全力以赴，她要表達最深的感謝。

蔡英文指出，毒品防制是政府的第一要務，行政院在2017年頒布「新世代反毒策略」後，政府以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的2大目標。

蔡英文提到，過去6年在大家共同努力之下，反毒工作有顯著的成效。去年毒品的查獲量達到將近1萬公斤，創下新高，有效防堵毒品的供應。另相較於2016年，去年施用毒品人口減少了超過1萬8千人，下降30%；施用毒品新生人口也大幅減少。

蔡英文表示，政府也持續精進反毒策略；去年啟動「施用毒品者再犯防止推進計畫」，更加掌握再犯的關鍵期。例如在警察調查或檢察官偵查的階段，遇到毒品個案，就及早轉介到毒防中心。此外在毒品更生人出監前，強化就業銜接服務，並且協助解決出監後的居住問題，讓他們可以順利回歸社會。

蔡英文說，大家都知道，反毒的挑戰很大，新興毒品不斷變化樣貌，引誘青少年族群接觸。她也要請各機關加強查緝、宣導，掌握國內外最新的毒品情勢，持續強力掃蕩新興毒品。

蔡英文指出，今天現場的各位，都是站在守護國人健康及國家安全的第一線，只要減少一位毒品施用者，就可以減少一個家庭受到毒品的危害。

最後蔡英文再次感謝所有夥伴以專業及耐心，給予每一位需要協助的個案溫暖和支持。未來政府將繼續投入資源，結合各界的力量，做好毒品防制工作，守護國人的健康，也讓社會安全網更加穩固。

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