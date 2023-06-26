郭台銘參選總統任副手？柯文哲：現階段不可能

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柯文哲今天上午接受「POP撞新聞」節目專訪，主持人黃暐瀚詢問，郭台銘最近有跡象加入總統大選，是否評估過郭台銘可能成為第3位對手。柯文哲表示，郭台銘之前話講這麼滿，現在要怎麼轉彎。
至於若郭台銘參選總統，是否衝擊民調。柯文哲坦言，他與郭台銘的支持度有互相重疊，但所有總統參選人的民調都會掉，只是看誰掉得多、掉得少。
黃暐瀚追問，若郭台銘參選，是否可能擔任副手。柯文哲表示，現階段不可能。對於先前上節目稱「退選要有理由」，他說這是謙虛的說法，且民眾黨都已提名。
對於近日引起交鋒的服貿議題，他強調，中國大陸是重要經濟體，台灣需要的是規範而不是不與中國大陸來往。民進黨總統參選人賴清德的戰略是脫鉤，但這是喊口號喊太多，像他醫生當比較久，會面對真實的世界，且常處理臨床問題，邏輯會不一樣。
立委選舉布局方面，柯文哲證實曾想過找黃國昌擔任民眾黨不分區立委，也提到黃國昌對司法改革有想法，當法務部長沒有問題，但個性太衝，有時候需要踩煞車。
柯文哲曾預估民眾黨將獲得8席不分區立委，他重申，8席是基礎線，會努力往上推；民眾黨不會提名很多區域立委參選人，因為打仗需要錢，且「一將難求」。
至於民眾黨是否在台北市提名區域立委，柯文哲表示，除了立委張其祿參選文山區比較確定，其他選區還沒有。
對於在萬華參選的于美人是否可能代表民眾黨，或是民眾黨給予支持。柯文哲表示，于美人要用無黨籍參選，民眾黨若派人將兩敗俱傷，會再思考提名規劃。（編輯：蘇志宗）1120626