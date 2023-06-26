侯佩岑缺乏自信、壓力大！自爆當主播「每兩周就辭職一次」
女星侯佩岑日前上節目《大雲時堂》接受主持人李四端訪問，擺脫框架，活出自己喜歡的樣子，對於侯佩岑來說是新的挑戰，她談到外婆過世時在鏡頭前難過落淚，還自爆當主播時緊張且沒自信，每兩周都向老闆提辭職。而公眾人物的標籤與框架，讓她備感壓力，為避免難過或不想別人失望、不開心，她長期忽略自己喜歡什麼，如今想要做回自己，也想挑戰當喜劇演員。
記者郭佩蓉/綜合報導
侯佩岑談到成為童書繪本作家的起因，她一度淚崩表示因受外婆過世影響，而將長久在內心早已醞釀已久的故事寫出，關於外星人與魚相遇與離別，她說其實相遇得到愛是祝福，不一定永遠在一起，但這份愛永遠存留在心中的某個房間，而書中的魚就是描述自己，不敢走出舒適圈，但想要被看見、被聽見。當她讀這本書給兒子或得到其他小朋友讀者的迴響，多數竟是悲傷，不過她想傳達，難過很正常，分離都會捨不得，但相遇是溫暖的，即使雙方不在身邊也會住在心裡，「不是分離就是不相見」。
侯佩岑說透過這本書學習做自己，檢討過去總是缺乏自信且胸無大志，被動的從事主播、主持人和演員等工作，現在回想覺得在媒體圈格格不入，不真實、內心害怕，她更爆料當主播時每兩個周向老闆辭職一次，受到鼓勵之後才繼續撐下去。侯佩岑說過去外界給她的標籤或是受到框架影響，內心有壓力，現在學習真心觀察好的一面，偶爾也給自己難過的時間。
侯佩岑這兩年開始發覺應該肯定自己，傾聽內心的聲音，「我真的忘了自己喜歡什麼」，她坦言對事情沒有主導心也沒有信心，主持人問為何如此？她表示可能是遲來的醒悟：「我不想讓人失望，雖然是開心地做事，但沒有自滿。」而且她對自己頗為嚴苛，一直處於反省的狀態。經過一番醒悟，過去面對事情總是躲起來，從未想過能不按部就班過生活，而今她最想要「關注自己」、「肯定自己」和「勇敢表達自己」。她也想對外界表達，活出世界定義以外的美好。問及最想做的事情？她笑說想挑戰「喜劇演員」，「我真的是幽默的，雖然有些人覺得不好笑」。