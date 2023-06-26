遭性騷女教師申訴未得公道　新北綠議員要侯友宜落實「零容忍」

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山田摩衣指出，身為性騷擾防治委員會主委的侯友宜，應以最高標準處理此案，並要求主責性騷擾防治的社會局、衛生局等相關局處，提出具體的方案，務必改善新北市六都墊底的成案率，才是真正的保護女性，保護被性騷擾的被害人。
記者會上關姓女老師語帶哽咽地述說多年前被性騷擾過程，指控同樣在新北市教育人員產業工會任職的鄭姓前理事長利用職權性騷擾，不但假借搭便車理由在車上撫摸頭髮及肩膀，後續還在餐會上撫摸她的大腿，甚至事後道歉也是語氣輕浮，才會決定「不忍了」，尋求性平申訴機制討回公道。
關姓女老師說到，沒想到之後面對的是毫無同理心、冷冰冰的性平申訴機制，申訴與再申訴的過程中，每一次的到場說明都是一場煎熬，在市府長官消極作為之下，鄭姓前理事長還可以動用會務資源，替自己洗白，卸任後依然為人師表，在校任教；對於自己走過體制，卻無法從體制獲得正義這件事，感到非常的難過，並且希望未來不要再有同樣的事情發生，希望侯友宜能夠重新檢視案件，還她一個公道，並且徹底改善新北市不完善的性騷擾申訴體制。
對此鄭姓前理事長則在接受媒體記者訪談電話中澄清，指出女老師向社會局投訴及向新北市警察局婦幼隊報案，經過調查後，女老師所指證的內容都不成立；指出是因為工會改選女老師不再續聘，才會有後續動作。
鄭姓前理事長強調自己也受傷很深，回應指控都是不實，也沒有所謂的性騷擾事件；至於被質疑與社會局官官相護，鄭姓前理事長則是說到自己壓力很大，官員他都不認得，如何「官官相護」？
新北市政府社會局也針對該案調查及公布性騷擾防治委員會委員名單做出回應，
說明該案當事人於109年7月提出性騷擾申訴，並於同年11月再申訴，經市府依性騷擾防治法，由性騷擾防治委員會組成調查小組，經審議後認定性騷擾事件不成立。當事人也於110年1月向衛福部提出訴願，仍經衛福部駁回。強調性騷案件市府皆依法啟動調查，過程依據事實及雙方陳述嚴謹認定。
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