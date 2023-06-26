內幕／王金平出手籌組「立委後援會」　預估破百人到場相挺侯友宜

遭性騷女教師申訴未得公道　新北綠議員要侯友宜落實「零容忍」

▲新北市議員山田摩衣陪同遭受性騷擾的女教師出面召開記者會，批評新北市性騷成案逐年下降到墊底。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.26）
▲新北市議員山田摩衣陪同遭受性騷擾的女教師出面召開記者會，批評新北市性騷成案逐年下降到墊底。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.26）

記者吳嘉億／新北報導

台灣版MeToo風暴持續延燒，民進黨新北市議員山田摩衣今（26）日陪同受害女教師出面召開記者會，指控長期遭受職場性騷擾向市府提申訴卻未獲得公道，批評新北市性騷成案逐年下降到墊底、不敢公布性騷擾防治委員會成員名單等缺失，希望曾說過「性騷擾零容忍」的新北市長侯友宜能以最高標準檢視，重啟案件調查，用實際的作為保護被害人。對此，新北市政府社會局則回應性騷案件皆依法啟動調查，依據事實及雙方陳述嚴謹認定；至於委員名單公布與否，因各縣市作法不一，依照委員意願，予以尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
山田摩衣表示，新北市為全國性騷擾申訴案件最多的直轄市，成案率卻是六都最差，成案率更是從2019年六都第二名的80％，逐年下降到2022年六都墊底的65％，還落後去年六都平均成案率的72％；就連性騷擾防治委員名單也不對外公開，相比去年成案率最高的台北市，一直以來都把委員名單都公開在市府網站上，外部專家委員的單位也寫得非常清楚，新北市顯得不夠公開透明。

山田摩衣指出，身為性騷擾防治委員會主委的侯友宜，應以最高標準處理此案，並要求主責性騷擾防治的社會局、衛生局等相關局處，提出具體的方案，務必改善新北市六都墊底的成案率，才是真正的保護女性，保護被性騷擾的被害人。

記者會上關姓女老師語帶哽咽地述說多年前被性騷擾過程，指控同樣在新北市教育人員產業工會任職的鄭姓前理事長利用職權性騷擾，不但假借搭便車理由在車上撫摸頭髮及肩膀，後續還在餐會上撫摸她的大腿，甚至事後道歉也是語氣輕浮，才會決定「不忍了」，尋求性平申訴機制討回公道。

關姓女老師說到，沒想到之後面對的是毫無同理心、冷冰冰的性平申訴機制，申訴與再申訴的過程中，每一次的到場說明都是一場煎熬，在市府長官消極作為之下，鄭姓前理事長還可以動用會務資源，替自己洗白，卸任後依然為人師表，在校任教；對於自己走過體制，卻無法從體制獲得正義這件事，感到非常的難過，並且希望未來不要再有同樣的事情發生，希望侯友宜能夠重新檢視案件，還她一個公道，並且徹底改善新北市不完善的性騷擾申訴體制。

▲關姓女老師在記者會上陳述多年前被性騷擾過程，向市府提出申訴也未獲得公道。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.26）
▲關姓女老師在記者會上陳述多年前被性騷擾過程，向市府提出申訴也未獲得公道。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.26）
對此鄭姓前理事長則在接受媒體記者訪談電話中澄清，指出女老師向社會局投訴及向新北市警察局婦幼隊報案，經過調查後，女老師所指證的內容都不成立；指出是因為工會改選女老師不再續聘，才會有後續動作。

鄭姓前理事長強調自己也受傷很深，回應指控都是不實，也沒有所謂的性騷擾事件；至於被質疑與社會局官官相護，鄭姓前理事長則是說到自己壓力很大，官員他都不認得，如何「官官相護」？

新北市政府社會局也針對該案調查及公布性騷擾防治委員會委員名單做出回應，
說明該案當事人於109年7月提出性騷擾申訴，並於同年11月再申訴，經市府依性騷擾防治法，由性騷擾防治委員會組成調查小組，經審議後認定性騷擾事件不成立。當事人也於110年1月向衛福部提出訴願，仍經衛福部駁回。強調性騷案件市府皆依法啟動調查，過程依據事實及雙方陳述嚴謹認定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

侯友宜出席幼兒園餵藥案專案報告　新北綠議員砲轟根本沒說清楚

板橋幼兒園餵藥案延燒　新北綠議員要求侯友宜明出席議會專案報告

國民黨團率局處開記者會　新北綠議員批幼兒園餵毒案市府荒腔走板

侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　新北綠議員嘲諷說多了會破功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀