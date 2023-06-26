中午狂飆37度熱暈！全台「高溫排行」一次看 午後迎接大雷雨
台灣受到太平洋高壓影響，近日已進入夏季的天氣型態，各地高溫狂飆，但午後可能有雷陣雨出現，據中央氣象局觀測資料，今（26）日最高溫出現在「花蓮壽豐」，上午11時出現攝氏37度的高溫，其餘縣市如嘉義、雲林、台南和高雄等，也都有出現攝氏36度以上的氣溫，氣象局持續發布「高溫警戒資訊」，民眾請留意防曬、補水，避免中暑。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，截至下午13時，今日最高溫出現在「花蓮壽豐」的攝氏37度，後面依序是「台南柳營」攝氏36.5度、「雲林斗南」攝氏36.3度、「嘉義東區」攝氏36.1度、「高雄內門」攝氏36度，對此氣象局也持續發布「高溫警戒」，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為「高溫橙色燈號」，有連續出現攝氏36度高溫的機率，花蓮縣為「高溫黃色燈號」，請注意攝氏36度或以上的高溫。
雖然較極端的高溫都出現在南部和東部地區，但中部以北各地最高溫仍都有攝氏35度以上的水準，民眾不可忽視；此外，由於中午過後熱對流發展旺盛，午後西半部、東北部地區及其他山區，都會有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，民眾下班下課返家也要特別小心。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則補充，與今日類似的天氣型態會持續到週五（6月30日）為止，其中週三和四（6月27日至6月28日）水氣增多，各地天氣轉成多雲時晴，午後對流會再增強，週末太平洋高壓勢力減弱後，天氣將會更不穩定。