蘇貞昌：為了台灣未來不要投給支持重啟服貿的總統候選人
藍白總統參選人侯友宜與柯文哲，近日來相繼拋出重啟服貿議題引發熱議，而民進黨主席暨總統參選人賴清德則直言走回「一中」老路，對台絕對不利。對此行政院前院長蘇貞昌今（26）日於臉書表示，自己10年前就提及兩岸服貿將直接影響400萬的台灣就業人口，蔡政府執政7年來，已經證明台灣可以抬頭挺胸拚出亮麗的經濟成績，呼籲民眾，為了台灣的未來，「不要投票給支持重啟服貿的總統候選人。」
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌說，10年前自己在臉書列舉了兩岸服務貿易協定影響的台灣業種，指出兩岸服貿將直接影響400萬的台灣就業人口。當年在全民的合作下，大家一起中止馬政府推動服貿的進程，並於總統蔡英文上任後， 將兩岸協議監督機制回歸《兩岸人民關係條例》，修正了《兩岸人民關係條例》，未來只要是牽涉重大政治影響的兩岸協議，都必須有四分之三立委出席、四分之三同意才能通過。
蘇貞昌指出，這幾天聽聞國民黨與民眾黨的總統候選人都主張要「重啟服貿」，這項作為可能會讓包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業、殯葬火化業 等中國企業和其從業人員，都進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，罔顧台灣400萬從業人口的生計。
蘇貞昌說，過去這幾年，台灣在全球疫情下衝擊最小，經濟成長在同級國家間表現最好，政府在育兒津貼、長輩照顧、租金補貼、對弱勢的補助等福利預算都是史上投注最高。除了班班有冷氣、生生用平板，修繕全國老舊校舍與操場，政府還加碼投資各縣市的前瞻基礎建設，讓台灣度過2次百年大旱，也啟動許多縣市的軌道建設。
此外蘇貞昌表示，政府在疫情期間，發放一次三倍券、一次五倍券，以及一次全民共享的6000元，國家財政還能年年有盈餘，近4年稅收超乎預期1兆零172億。蔡政府執政這7年多，已經證明台灣可以抬頭挺胸拚出亮麗的經濟成績，而不需要把雞蛋全部放在中國這個籃子裡。最後呼籲民眾，為了台灣的未來，「不要投票給支持重啟服貿的總統候選人。」