瓦格納兵變又急撤退！俄專家：眾人摸不著頭緒、蒲亭永不原諒叛徒

沒去白俄？普里格津撤軍後失聯「行蹤成謎」　蒲亭也神隱

▲「瓦格納」傭兵集團首領普里格津和俄羅斯總統蒲亭在「瓦格納之亂」後都神隱超過24小時。（圖／美聯社／達志影像）
▲「瓦格納」傭兵集團首領普里格津和俄羅斯總統蒲亭在「瓦格納之亂」後都神隱超過24小時。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動一日叛亂後，在白俄羅斯盧卡申科的斡旋下，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布撤軍，並且將離開俄羅斯、前往白俄羅斯，而俄羅斯也同意赦免普里格津及瓦格納士兵。但最新消息指出，普里格津目前下落不明，連白俄羅斯都不曉得他的去向。

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綜合外媒報導，在盧卡申科斡旋之下，普里格津結束兵變，儘管克里姆林宮聲稱俄羅斯已經和瓦格納集團達成協議，普里格津撤軍後不會面臨起訴，並且將動身前往白俄羅斯，但經常對外發言的普里格津在兵變結束後至今仍保持沉默，且目前行蹤成謎。

白俄羅斯稱不清楚普里格津目前身在何處，就連普里格津的新聞團隊也無法聯繫上他。白俄羅斯官員也向《CNN》表示，他們不知道普里格津在白俄羅斯的具體情況，也無法確認他是否已經抵達。

普里格津最後一次公開現身是在6月24日晚間，當時瓦格納集團撤軍後，途經俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），不少當地市民還將瓦格納視為「英雄」，紛紛夾道歡送，並且熱烈歡呼、嗨心地與他們合照。

▲俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）民眾在瓦格納撤離的車隊中發現普里格津（右），當場拿起手機邀請自拍。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）民眾在瓦格納撤離的車隊中發現普里格津（右），當場拿起手機邀請自拍。（圖／美聯社／達志影像）
雖然普里格津過去曾被稱為是蒲亭的「大廚」，但這場兵變讓俄羅斯產生混亂，《CNN》前莫斯科分社社長多爾蒂 (Jill Dougherty) 指出，對克里姆林宮而言，這位瓦格納領導人將永遠是個叛徒，「我認為蒲亭永遠不會原諒這個行為」。如今普里格津行蹤成謎，可能將再為俄羅斯局勢增加不確定和混亂。

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