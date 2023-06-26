沒去白俄？普里格津撤軍後失聯「行蹤成謎」 蒲亭也神隱
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日發動一日叛亂後，在白俄羅斯盧卡申科的斡旋下，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布撤軍，並且將離開俄羅斯、前往白俄羅斯，而俄羅斯也同意赦免普里格津及瓦格納士兵。但最新消息指出，普里格津目前下落不明，連白俄羅斯都不曉得他的去向。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，在盧卡申科斡旋之下，普里格津結束兵變，儘管克里姆林宮聲稱俄羅斯已經和瓦格納集團達成協議，普里格津撤軍後不會面臨起訴，並且將動身前往白俄羅斯，但經常對外發言的普里格津在兵變結束後至今仍保持沉默，且目前行蹤成謎。
白俄羅斯稱不清楚普里格津目前身在何處，就連普里格津的新聞團隊也無法聯繫上他。白俄羅斯官員也向《CNN》表示，他們不知道普里格津在白俄羅斯的具體情況，也無法確認他是否已經抵達。
普里格津最後一次公開現身是在6月24日晚間，當時瓦格納集團撤軍後，途經俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），不少當地市民還將瓦格納視為「英雄」，紛紛夾道歡送，並且熱烈歡呼、嗨心地與他們合照。
雖然普里格津過去曾被稱為是蒲亭的「大廚」，但這場兵變讓俄羅斯產生混亂，《CNN》前莫斯科分社社長多爾蒂 (Jill Dougherty) 指出，對克里姆林宮而言，這位瓦格納領導人將永遠是個叛徒，「我認為蒲亭永遠不會原諒這個行為」。如今普里格津行蹤成謎，可能將再為俄羅斯局勢增加不確定和混亂。