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蔡徐坤遭爆一夜情「女方懷孕」！媽媽砸錢擺平　還裝針孔非法監視

▲蔡徐坤遭狗仔爆料，曾和一名女子（C女）發生一夜情，沒做保護措施，對方懷孕後，蔡徐坤媽媽不但要求C女墮胎，還嚴重打擾到女方生活。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤遭狗仔爆料，曾和一名女子（C女）發生一夜情，沒做保護措施，對方懷孕後，蔡徐坤媽媽不但要求C女墮胎，還嚴重打擾到女方生活。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

記者賴禹妡/綜合報導

24歲中國男星蔡徐坤曾參加陸綜《偶像練習生》獲得第一名，以NINE PERCENT隊長身分出道，他長相帥氣又有才華，吸引許多粉絲喜愛，沒想到今（26）日卻被大陸狗仔「推理君江小宴」爆料，蔡徐坤曾和一名女子（C女）發生一夜情，沒做保護措施，對方懷孕後，蔡徐坤媽媽不但要求C女墮胎，還嚴重打擾到女方生活。對此，蔡徐坤方則是第一時間回應媒體：「不知情。」

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▲蔡徐坤曾參加陸綜《偶像練習生》獲得第一名，以NINE PERCENT隊長身分出道。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤曾參加陸綜《偶像練習生》獲得第一名，以NINE PERCENT隊長身分出道。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
推理君江小宴今日開直播爆料，蔡徐坤和C女在2021年5月21日凌晨發生親密關係，C女一個月後發現自己懷孕了。C女告訴蔡徐坤後，蔡徐坤媽媽隨即介入處理，並向兒子確認，蔡徐坤坦承自己當天「沒做保護措施」，蔡徐坤媽媽之後要求C女墮胎，C女也在7月獨自到醫院接受中止妊娠手術。 

▲蔡徐坤媽媽遭爆料，一面請工作人員和C女聯繫，一面請私家偵探跟蹤調查，甚至還在C女家裝針孔攝影機，讓C女生活受到嚴重打擾。（圖／翻攝自微博）
▲蔡徐坤媽媽遭爆料，一面請工作人員和C女聯繫，一面請私家偵探跟蹤調查，甚至還在C女家裝針孔攝影機，讓C女生活受到嚴重打擾。（圖／翻攝自微博）
蔡徐坤媽媽原本預計要賠償C女人民幣50萬元（約台幣220萬元），同時卻懷疑C女想設局敲詐兒子，質疑對方假懷孕或是找現成爸爸，因此一面請工作人員和C女聯繫，一面請私家偵探跟蹤調查，甚至還在C女家裝針孔攝影機，讓C女生活受到嚴重打擾，才會選擇出面爆料。對此，蔡徐坤方第一時間回應媒體：「不知情。」緊接著馬上掛掉電話。 

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