王心凌露肚裝近照「宛如25歲少女」 實際年齡讓人不敢相信
「甜心教主」王心凌入行22年，影視歌三棲，去年5月參加大齡女團陸綜《乘風破浪3》，首集穿回學生制服大跳代表作〈愛你〉，再度翻紅，粉絲數一夕暴漲。近日王心凌到江蘇淮安參加商演，穿露肚裝和迷你裙，極致纖腰和細腿引起大批網友議論，「看起來像33歲左右而已啊！哪裡像快41（歲）了」、「整個人好像少女」！
記者楊穎軒／綜合報導
女網友在Dcard放上多張王心凌表演的截圖，只見她紮雙馬尾，穿芭比粉中空上衣，搭配牛仔短裙，跳舞時一抬手就露出白皙水蛇腰，ㄦ字腰身完全沒贅肉，兩條玉腿更是細如鉛筆，原PO說：「狀態也太好了吧！不管是身材還是顏值通通在線」、「這比例也太好了吧！而且這不只是單單瘦，還是有在練的那種，自律的女明星就是這麼強」！
貼文一發布，吸引網友「蓋樓」附和：「說28我都信...我27怎比她老的感覺」、「看不出來40歲了...」、「説25也信」、「超超超超瘦！而且整個人骨架非常小」、「果然是在我們小時候能爆紅的女星，真不簡單」、「超強好嗎」、「41？！嚇爆欸」、「我國中時候見過本人超級美的」，有人點出王心凌凍齡的原因，「她很努力健身啊！限動常常會看到跟朋友一起跳森巴還有瑜伽課」！