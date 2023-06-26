外籍機師、中籍船員人數增　工會憂恐釀「國安、飛安」危機

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李信燕透露，根據工會所掌握訊息，自去年疫情趨緩國門解禁後，華航開始大量招募進用外籍機師，其中大部分外籍機師進用方式均違反《審查標準》第14條第2款規定，直接進用不具公司所需的特定機型飛航經驗外籍機師。自2022年10月邊境解封後至今年4月底半年期間，華航新進用外籍機師人數達31人，其中23人違反上審查標準》第14條第2款，同期間，進用的本國籍新進試用機師11人。此外，國航持續增加進用外籍正機師，也影響到本國籍機師在升遷（副機師升正機師）上的權益。
中鋼運通工會理事長王慶宏進一步表示，航空業發生聘用外籍人員、侵害本國籍員工情形，在台灣海運業更為嚴重。近十餘年來，台灣航商一方面藉由將船籍轉掛如巴拿馬等國成為「權宜船」，以規避我國政府限制僱用外籍船員的相關法規與管理措施，另一方面，則是持續遊說政府擴大開放國輪上得進用外籍船員比例。
王慶宏提出，從交通部航海人員測驗概況統計數據發現，自2013年至2022年，無論是來自於海事相關學校畢業，或受過海事相關職業訓練，有意願成為船員而參與交通部航海人員測驗的人次高達近2.2萬人，測驗取得合格、具有正式擔任船員資格人數也將近5500人！這些數據皆顯見，宣稱國人沒有意願進入航商，上船擔任船員工作絕非事實，相反地，真相是國籍船員就業機會不斷遭到外籍船員所取代。
王慶宏以中鋼運通公司為例，中鋼運通在近兩年合計營收超過400億元，合計稅前淨利逾53億元情況下，同一期間卻大量聘僱中國籍船員以取代本國籍船員。根據工會資料，中鋼運通自2015年起，所增加5艘船藉掛於巴拿馬的「權宜船」船舶當中，所聘用本國籍船員人數僅51人，中國籍船員人數則高達45人。
王慶宏坦言，工會必須更憂心大聲疾呼的是，當中鋼運通一家如此由國家持股的國營事業，帶頭大量濫用、依賴中國籍船員，背後更嚴重危機是，權宜船在日後動員階段不但無須負起徵用配合義務，更嚴重的，中鋼運通近年來藉此逐步減少本國籍船員聘僱，持續增加中國籍船員的進用，未來倘若臺海情勢陷入緊張而進入需動員的階段，不但恐將發生登記外國的「權宜船舶」無需配合《全民防衛動員準備法》徵用，另一方面，人數越來越多的中國籍船員，一旦遭中國政府強制召回，都將導致台灣於動員時期所亟需鋼品生產之原物料及鋼材進出口陷入缺乏，及船舶缺乏船員的致命國安危機。
機師工會與中鋼運通工會聯合喊話主管機關與公司，機師與海員的工作，因為是具有特殊性、高度專業性職業，基於國家發展與國家安全的整體考量，應優先保障本國人的就業權，並 立即修改早已過時之的法規，要求國航逐步減少外籍機師聘用、優先培訓與升訓本國籍機師。
另應實質國營的中鋼運通公司其主管機關經濟部與交通部，應要求公司立即停止藉由聘僱中國籍船員取代本國籍船員，並限期改善，以保障本國海員的就業權。
對此，長榮航空透過聲明稿回應，長榮航空外籍機師有320名，佔全體機師比率為20.7%；本國籍機師比率則超過79%，公司過去7年共計培訓353名本國籍機師，在美國成立的長榮航空飛行學院，無論是公司培訓或是自訓學員，也絕大多數是本國籍。
長榮航空說明，聘僱機師有一定的程序，經過嚴格篩選後，也需要進行地面、模擬機課程及訓練，全部通過後才會正式任用；有飛行經驗的機師，另會進行背景調查，必須取得無事故證明，並無工會所謂「完全不再查核」情事。外籍機師另應具有航空公司運輸駕駛員證照（ATPL）。
「飛安為長榮航空的堅持，不可能有所妥協，亦不可能因為國籍有所差異，更不可能為了與仲介公司分潤，做出損傷飛行安全與公司品牌信譽之情事」，長榮航空強調所謂「航空公司高層與仲介公司分潤」情事從不存在，工會說法實為無稽之談，對於工會此種惡意中傷公司信譽的說法甚感遺憾。
長榮航空表示，為因應B787機型持續引進，符合升訓合格副機師，公司皆會安排於B787升訓機長，也會從A321機隊徵召機長轉訓B787機隊，積極從公司內部調動人力，填補人力空缺，然而正機師升訓人數未能填補滿足計畫所需，需引進外籍機長因應；故依《外國人從事就業服務法》第46條規定辦理，聘用未取得該機型有效檢定證明外國飛航駕駛員，所聘用的外籍機師，都需要接受嚴格的機型轉換訓練並通過考核後，才能執行飛行B787機型，絕無安全疑慮，也未違反法規。