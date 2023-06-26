11月以來最低！日圓持續貶值　日本政府喊話「貶太兇」擬出手干預

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神田真人指出，無論日幣是走升還是走貶，匯率過度波動不利於經濟，將繼續「保持高度緊張關注此事」。日本政府關注的焦點，是在日圓升值或貶值的幅度，而不是兌換外幣在什麼價位。
去年9月22日在日圓匯率暴跌至對美元145.5日圓以上之際，日本政府和央行時隔約24年透過買入日幣干預匯市。
《彭博社》報導，投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）的全球固定收益投資組合經理費茲西蒙斯（Quentin Fitzsimmons）指出，日圓正在接近日本政府再次介入干預的水準，最新報告表明，通膨壓力持續存在的情況下，150日圓大關似乎「相當敏感」。費茲西蒙斯指出，如果再次出手干預，將能夠支持貨幣，但這樣的行動會與貨幣政策立場互相矛盾。
有分析師認為，日圓的頹勢在未來幾個月恐怕難以扭轉，至少要等到確定美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）將暫緩升息。顧問公司Market Risk Advisory研究員深谷幸司表示，「要一直到10月趨勢反轉，日圓才會升值。」
但日圓貶值已經影響到整體經濟與企業獲利。深谷幸司指出，日圓兌美元匯率維持在140日圓左右已讓許多日企感到頭痛，尤其是進口商。「通膨可能放緩，但相對物價還是很高，嚴重打擊日本家庭。」