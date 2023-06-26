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11月以來最低！日圓持續貶值　日本政府喊話「貶太兇」擬出手干預

▲日幣持續走貶，週一（26日）落在兌美元143.5日圓左右，引發了日本政府可能再次進場干預的猜測。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日幣持續走貶，週一（26日）落在兌美元143.5日圓左右，引發了日本政府可能再次進場干預的猜測。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日圓持續貶值，週一（26日）落在兌美元143.5日圓左右，為去年11月以來最低水準，日本當局加強口頭干預，也引發市場更加揣測日本政府出手干預匯市的可能性。有專家認為，日圓匯價本周可能進一步貶值，疲軟態勢將維持到至少10月，將加重對日本企業的打擊。

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日本財務省（MOF）副財務大臣、同時也是主管外匯事務的最高官員神田真人26日接受訪問時，被問及是否會進場干預日圓走勢，神田真人回答，不會排除任何可能的選項，並表示最近的走勢迅速且單方面，政府將密切關注，將妥善應對匯率的過度波動。

神田真人指出，無論日幣是走升還是走貶，匯率過度波動不利於經濟，將繼續「保持高度緊張關注此事」。日本政府關注的焦點，是在日圓升值或貶值的幅度，而不是兌換外幣在什麼價位。

去年9月22日在日圓匯率暴跌至對美元145.5日圓以上之際，日本政府和央行時隔約24年透過買入日幣干預匯市。

《彭博社》報導，投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）的全球固定收益投資組合經理費茲西蒙斯（Quentin Fitzsimmons）指出，日圓正在接近日本政府再次介入干預的水準，最新報告表明，通膨壓力持續存在的情況下，150日圓大關似乎「相當敏感」。費茲西蒙斯指出，如果再次出手干預，將能夠支持貨幣，但這樣的行動會與貨幣政策立場互相矛盾。

有分析師認為，日圓的頹勢在未來幾個月恐怕難以扭轉，至少要等到確定美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）將暫緩升息。顧問公司Market Risk Advisory研究員深谷幸司表示，「要一直到10月趨勢反轉，日圓才會升值。」

但日圓貶值已經影響到整體經濟與企業獲利。深谷幸司指出，日圓兌美元匯率維持在140日圓左右已讓許多日企感到頭痛，尤其是進口商。「通膨可能放緩，但相對物價還是很高，嚴重打擊日本家庭。」

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