器官捐贈遺愛人間　35歲男子響應器捐助七家庭重生

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器官捐贈同意 註記於健保卡雙和醫院器官捐贈移植委員暨醫療副院長劉燦宏醫師表示，為傳承「生命有終，大愛無限」精神，開始在院內外進行器捐推廣，舉辦超過上百場宣導活動，共號召逾6,000位民眾簽署器官捐贈同意書，並將此意願註記於健保卡。
回憶起早先推廣時，社工師張文馨表示，民眾對生死議題較為抗拒不願多談，常被認為觸霉頭，甚至直接轉身離去。但隨生命教育普及，器官捐贈不再是禁忌話題，且願意多跟醫院社工了解相關資訊，遺愛人間的想法逐漸萌芽。
多重器官捐贈 助多位家庭重生一位35歲的彭先生，某天與朋友聚會，突然失去意識昏倒，送醫檢查發現是自發性小腦出血及腦室出血壓迫腦幹，經救治後，仍因腦幹衰竭呈現重度昏迷。在院方器捐小組及社工與家屬溝通器捐理念，並取得彭先生的父母親同意後，便緊急啟動器捐流程，隨即進行全國配對及器官可用性評估，最終共捐出心臟、肺臟、肝臟、小腸及兩個腎臟。經由多重器官捐贈共幫助七受贈者及家庭得以重生。
劉燦宏副院長認為，器官捐贈除醫病關係的建立外，也需要跨專業、跨醫院及跨縣市醫療的合作，過程中器官摘取與移植就像是和死神拔河般相當不容易；此外，除醫護專業與社工人員器官捐贈的推廣教育訓練，器捐者家屬的悲傷輔導與陪伴也非常重要。近年政府針對器捐陸續推出優化政策，讓器捐觀念昇華，成為不只是協助別人，更可庇蔭家人的良好美意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58269
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