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器官捐贈遺愛人間　35歲男子響應器捐助七家庭重生

器官捐贈遺愛人間　35歲男子響應器捐助七家庭重生
器官捐贈遺愛人間　35歲男子響應器捐助七家庭重生

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】為感念器官捐贈者及家屬的無私奉獻，衛福部訂定6月19日為器官捐贈紀念日。台灣北區第六家器官勸募網絡（Organ Procurement Organization, OPO）北醫大體系之雙和醫院積極響應器捐政策，並於院內舉辦「One Life　Live Twice傳承生命接力賽」宣導活動，與器捐移植代言吉祥物小麥貝兒一同呼籲民眾加入支持行列，延續大愛精神，幫助等待器官移植的病人及家庭重獲新生。

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器官捐贈同意　註記於健保卡

雙和醫院器官捐贈移植委員暨醫療副院長劉燦宏醫師表示，為傳承「生命有終，大愛無限」精神，開始在院內外進行器捐推廣，舉辦超過上百場宣導活動，共號召逾6,000位民眾簽署器官捐贈同意書，並將此意願註記於健保卡。

回憶起早先推廣時，社工師張文馨表示，民眾對生死議題較為抗拒不願多談，常被認為觸霉頭，甚至直接轉身離去。但隨生命教育普及，器官捐贈不再是禁忌話題，且願意多跟醫院社工了解相關資訊，遺愛人間的想法逐漸萌芽。

多重器官捐贈　助多位家庭重生

一位35歲的彭先生，某天與朋友聚會，突然失去意識昏倒，送醫檢查發現是自發性小腦出血及腦室出血壓迫腦幹，經救治後，仍因腦幹衰竭呈現重度昏迷。在院方器捐小組及社工與家屬溝通器捐理念，並取得彭先生的父母親同意後，便緊急啟動器捐流程，隨即進行全國配對及器官可用性評估，最終共捐出心臟、肺臟、肝臟、小腸及兩個腎臟。經由多重器官捐贈共幫助七受贈者及家庭得以重生。

劉燦宏副院長認為，器官捐贈除醫病關係的建立外，也需要跨專業、跨醫院及跨縣市醫療的合作，過程中器官摘取與移植就像是和死神拔河般相當不容易；此外，除醫護專業與社工人員器官捐贈的推廣教育訓練，器捐者家屬的悲傷輔導與陪伴也非常重要。近年政府針對器捐陸續推出優化政策，讓器捐觀念昇華，成為不只是協助別人，更可庇蔭家人的良好美意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58269

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