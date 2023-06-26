挑戰三星！Motorola razr 40 Ultra登台 直式摺疊機最大外螢幕
有一種好久不見Motorola的感覺，雖然持續有新機，但沒有超強的特色，很容易被市場忽略，而今（26）日在台灣推出新款直立式摺疊機motorola razr 40 Ultra和motorola razr 40就頗具亮點。為挑戰市場，motorola razr 40 Ultra直接攻頂，配置3.6吋外螢幕，為目前直式摺疊手機最大外螢幕機型，將於6月30日開賣，12GB+512GB售價2萬9990元，對比三星Galaxy Z Flip4售價3萬888元，容量為8+128GB，razr 40 Ultra似乎頗具競爭力；razr 40則於7月14日開賣，價格更便宜，售價1萬9990元，準備搶攻摺疊機的嚐鮮用戶。
記者周淑萍/綜合報導
三星將摺疊機帶入主流市場，接下來OPPO和motorola都持續發揚光大。根據Counterpoint研究機構的預測，摺疊手機出貨量將於2023年達到2270萬台；而另一項調查報告指出，28%的消費者表示換機時將優先選擇摺疊機種，其中49%的受訪者表示偏好直式摺疊手機。Motorola 在19年前推出經典摺疊式掀蓋功能手機掀起風靡全球搶購熱潮，這次推出的motorola razr 40 Ultra與motorola razr 40，在規格和售價上都相當具有看頭，有望提高Motorola的市場能見度。
📍motorola razr 40 Ultra
推出motorola razr 40 Ultra，擁有3.6吋及144Hz螢幕更新率外螢幕，為目前直立摺疊最大外螢幕，可以透過外螢幕打字回訊息、支援Google Maps、Google Wallet、可置放5個常用的功能捷徑、8款時鐘樣式等。硬體規格部分，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1晶片，展開後為6.9吋OLED螢幕，支援165Hz超高螢幕更新率，搭配Dolby Atmos認證喇叭。採用水滴型態轉軸，減少摺痕的出現。配置3,200萬畫素自拍鏡頭和支援手勢拍攝。
外型設計，Motorola為了利用色彩的影響力，和國際色彩組織Pantone 建立全球獨家合作夥伴關係，推出採用Pantone 2023 年度代表色非凡洋紅（Viva Magenta）的並結合柔軟的皮革材質，更具質感。將於6月30日開賣，12GB+512GB版本售價2萬9990元，共推出Pantone獨家認證年度色非凡洋紅（Viva Magenta），以及極致黑兩種顏色，上網登錄抽獎還有機會抽價值6990元的Lenovo D32-40 31.5吋螢幕。
📍motorola razr 40
搭載 6,400 萬畫素主鏡頭、1,300 萬畫素超廣角/微距鏡頭以及 3,200 萬畫素前自拍鏡頭， 4,200mAh 大容量電池，支援30W快充，直式摺疊螢幕設計，並加入水滴型態轉軸。螢幕方面，主螢幕擁有 6.9 吋FHD+高畫素和 144Hz 螢幕更新率，同時配有方便小巧的1.5 吋外螢幕。推出豆腐白與橄欖灰綠兩色，8GB+256GB建議售價只要1萬9990元，預計7月14日開賣。