日本旅行團5天玩遍全台！「早上在太魯閣、晚上睡高雄」行程超狂
隨著邊境解封，各國觀光恢復正常，根據觀光局資料統計，在今年1月到4月，就有18萬7千多名日本觀光客來台旅遊。近期更有日本旅行團5天環遊台灣行程表瘋傳，行程內容曝光引起熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾日前在臉書《爆廢公社公開版》轉發一張日本旅行團「5日台灣行」的行程表，第一天旅客要從日本中部國際機場出發，抵達桃園後前往宜蘭，參觀宜蘭文學館、丟丟噹森林公園後，再搭車前往花蓮，並於第二天參訪太魯閣、三仙台、鐵道藝術村，晚上搭台鐵直奔高雄。
第三天從高雄開始北上，前往嘉義及台中，途中還要去蓮池潭、檜意生活村、故宮南院、宮原眼科等景點；第四天又要從台中狂奔至新北，前往野柳、九份等地區觀光；最後一天則在台北市區，到忠烈祠、龍山寺、中正紀念堂、總統府及故宮參觀，並在下午時前往桃園機場，搭乘當日晚間21點05分的飛機回到日本。
超級緊湊的行程表曝光，讓知道這些景點距離的眾多台灣網友相當驚訝，「感覺都這5天花的時間，都在交通上比較多」、「好累的行程，感覺只有走馬看花」、「早上還在花蓮太魯閣，晚上就要到高雄吃飯？真的來得及嗎」、「光看字面上都覺得好趕，應該很難深入玩吧？」
不過也有一派旅客認為「重點都有看到、玩到了，算是不錯」、「跟團就是這樣，到知名景點走馬看花，台灣出國跟團也是一樣」、「我們出國也是去當地人覺得無聊的地方啊」。