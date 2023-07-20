黃牛地獄1／二手票詐騙太狠！歌迷「中招秒噴8千」　惡劣手法公開

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「我真的很愛蔡依林，所以快氣死了！」投訴人A小姐接受《NOWnews今日新聞》訪問時，氣憤到眼眶泛紅。事情發生在去年，她和友人為了買到偶像蔡依林演唱會的門票，不惜到網咖包檯搶票，無奈手速太慢還是未能如願。失望的她偶然在《Dcard》找到一位網友表示自己有2張票，總價9000元，以套票形式「原價讓出」，外加300元的網咖搶票費，總售價為9300元。
A小姐起初雖有起疑，但考慮到對方並非開出天價，而是原價讓票，且兩人互加LINE後，對方還主動提供「購票證明」以及「身分證照片」，A小姐頓時卸下心防，並相約在台東車站面交。不過對方表示，要先匯款4800元到指定帳號當作訂金，確保交易成立，A小姐起初只願意匯款1000元遭拒，最後拗不過對方堅持，才同意匯款4800元訂金，「因為我就很想看蔡依林，我不想讓自己後悔。」
拿到訂金態度大轉變！黃牛露出真面目 報警竟發現自己非唯一受害者
其實A小姐在聽到對方要在台東面交時，心裡有所動搖，但她抱著「跟男友順便去玩」的心態說服自己，怎料訂金匯款後幾天，對方回傳訊息頻率大幅降低，且始終不將購票證明的完整截圖回傳，還以各種理由拖延，最後甚至直接不讀不回訊息。A小姐回頭查看《Dcar》d，才發現對方繼續以同樣的匿名，在其它讓票文章下方留言，這才報警尋求協助。
「警察有幫我查到黃牛，而且受害的還不只我一個！」A小姐報案後，警方調查匯款帳戶並告知她，這個帳戶確實為詐騙高度關注帳戶，而且A小姐並非因此帳戶報案的唯一苦主。該黃牛前前後後利用同樣手法共騙了6至8個人。如今詐騙事件已過去半年多，連蔡依林演唱會都唱完了，A小姐還困在這件案子裡。「如果真買到黃牛票就算了，結果花4800元，連票的影子都沒看到，後面還要花時間和警察溝通、開庭，錢也高機率拿不回來了，事後想想那時候自己真的有夠笨！」
「假對話」三手票最新高招！黃牛成為詐騙集團工具人
另一名受害人、家住台北的陳小姐，原本在想要看IVE的演唱會，結果票一下子就被搶光，當時有發生一些題目外洩的事件，讓很多粉絲都搶不到，但因為實在太喜歡她們，那時候就決定要買黃牛二手票試試看。剛好看到有人在網路上留言「因為有事情不能去要讓票」，但那位賣家透露：「自己也是買別人的二手票，等於過到我手裡已經是三手票！」因為他真的沒辦法去，所以宣稱要用「比他購買的原價」更便宜賣出
陳小姐見獵心喜，當下不疑有他，因為價格還是不太便宜，於是答應要和賣家購買。原價4200元的區域，對方宣稱：「自己跟黃牛買的是12500元的價碼，賣你的話只需要8500元就好！」甚至秀出對話紀錄，陳小姐當下覺得還能夠面交，於是立刻就匯款8500元給對方，怎料賣家收到錢後直接人間蒸發，陳小姐爬文才發現，對方也被列入社團詐騙名單中。
陳小姐表示：「這些人真的太惡劣...最後錢拿不回來也沒有看到偶像，實在是人財兩失，後來才發現遇到同樣手法的不只一個人，過去都是騙有票騙匯款，現在為了博取信任又更新了手法，實在非常不可取，希望大家都能透過正常的渠道買到原價讓票，也謝謝那些願意原價讓票的粉絲，一起建造一個健康的購票生態」。
台灣情況太特別！抵制黃牛「還有很長一段路」
行政院消保處消保官王德明提醒，近期各類熱門票券眾多，雖然《文創法》已經上路，但法規上路後仍需要時間觀察和改進，民眾應至有公信力的平台、窗口購票、拒絕來路不明的票券，或等真的拿到票再付款，尤其現在詐騙技術純熟，所有購票證明、身分證都可以造假，最直接的抵制黃牛方式，還是「拒絕購買」，讓市場需求消失才是唯一解方。
消費者文教基金會副董事長徐則鈺則說，「我們還是只能呼籲消費者不要買黃牛，但真實情況確實難以實現」，就演唱會來說，台灣的場地缺乏、大型場地座位不夠，票卷供不應求就是黃牛氾濫的最大主因；許多歐美甚至是日韓等國家，因為場地大，針對票卷都是採「市場和契約自由」的模式，也鮮少有特定法規限制黃牛，只能說「台灣的情況就是比較特殊，票券種類較少、熱門項目較集中，面對黃牛，還有很長的一段路要走。」
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