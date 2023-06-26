打槍周休3日　行政院人事總處3理由「不予參採」

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另冰島及英國部分機關試辦周休3日，冰島雷克雅維克市議會、聯邦政府及工會聯合會自2015年至2019年試辦周休3日（周五至周日），以維持薪資為前提，每周工時減少至35至36小時，參與試辦對象逾2500人。此外英國南劍橋郡區議會於今年1月至3月試辦周休3日（可自行選擇周一或周五放假），以維持薪資為前提，每周工時減少至32小時，參與試辦對象逾450人。
人事總處說明，於上月函請銓敘部、內政部、教育部、國防部、經濟部、交通部、勞動部、金融監督管理委員會及中華民國全國公務人員協會分別就「軍、公、教人員實施周休3日」表示意見。
首先為軍職人員（國防部），國軍肩負國家安全責任，尤以近年周邊海空情勢複雜且多變，國軍平時除執行戰備任務外，仍須持續執行各項演訓任務，官兵休假實施原則係在適法、合情且不違背國軍戰備規定暨維持訓練標準前提下實施。考量國軍戰備任務 採全天候不分晝夜輪值，周休3日勢必造成人力調配超出負荷，並影響部隊訓練日數及成效，現行國軍休假方式已可兼顧戰備訓練需求及官兵權益。
第二為公務人員部分，將衝擊產業運作，增加企業及員工負擔，以國內產業結構以科技代工業出口為優勢，周休3日實施恐使相關企業產能降低，致國際客戶流失，轉向與南韓、日本等鄰近國家合作，影響我國競爭力。
且目前國內許多企業辦公參照政府行政機關辦公日曆表，又周休3日實施將大幅增加年度總放假日數，逾年日數之1/3，導致人力短缺，進而影響工作品質，且用人成本恐大幅提升，也可能轉嫁消費者致物價上漲，或致營運困難，衝擊產業運作。
此外減少金融市場交易，弱化金融產業競爭力，目前亞洲地區尚無國家實施周休3日，若國內貿然實施可能導致金融市場交易時間及交易量減少，間接造成證券商收入減少、證交稅減收，及產生投資人資金調度及金融業者部位管理問題，影響國內金融產業競爭力。另目前民眾仍有實體金融服務需求，採行周休3日恐造成民眾不便。
大幅增加年度總放假日數，影響為民服務品質，政府機關有遂行公共任務責任，實施周休3日將導致每周辦公日數減少，造成洽公民眾不便，恐影響政府機關為民服務品質。另就警察、消防、移民、交通運輸等需24小時為民服務輪班輪休人員而言，延長辦公時數將相對大幅提升，增加機關人力調度及排班困難度，爰仍需審慎通盤考量。
關於教師與學生（教育部）部分，周休3日所涉教育場域各項議題繁雜、連動範圍極廣，包含學生受教權、學習成效、教師課程安排、畢業學分數調整、學校教學資源分配等皆可能因此遭受衝擊，爰經審慎衡酌相關教育團體、直轄市政府教育局及部內相關權責單位意見，在整體教育環境及有關配套措施條件未臻成熟完備前，現階段尚不宜貿然推動。
人事總處指出，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採，第一個理由為周休3日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。
第二個理由是目前未有其他國家公、私部門全面實施周休3日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休3日案例，尚缺乏實施周休3日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。
最後則是基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。