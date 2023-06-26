農委會等9席退席！北農高層人事卡關6／30再議

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外界關切新任董事長和總經理人選，是否由「市府派」的前金門縣長楊鎮浯和前雲林縣農業處長吳芳銘接任，或是「中央派」的總經理翁震炘能成功續任。
楊鎮浯在股東會中以第一高票獲選為董事召集人，隨即召開臨時董事會。
媒體會後聯訪詢問，農委會董事和台灣省青果運銷合作社董事是否惡意缺席，造成董事會開不成。楊鎮浯說，北農好、農民好、承銷商好、消費者好，食安才有保障，不論是農委會、台北市政府乃至於全國農會或民股，大家的共識都一樣，不會從惡意角度解讀。
楊鎮浯表示，今天董事會非常順利產生新一屆的董事和監察人，後續也按程序召開本屆董監事首次會議，因部分議程須有特定條件，董事會程序時間拉得較長，所以有部分董、監事在議案討論中先離場，因此宣布終止首次董監事會議，預計30日下午將繼續今天未完成議程。
中華民國農會總幹事張永成在董事會前接受媒體聯訪時表示，股東會投票決定楊鎮浯為召集人，並獲得市府5席、農會4席、民股5席的支持，預計將推楊鎮浯擔任董事長、吳芳銘擔任總經理。
他認為翻盤關鍵，是因包括其他所有股東對北農這幾年經營模式有很大意見，相信他們（中央派）要負很大責任。
媒體詢問台北市長蔣萬安是否先前就有聯繫，以及農委會是否有異議。張永成表示，蔣萬安並沒有和他聯絡，是台北市政府想拿回董事長人事，這都是慣例，北農董事長若由北市府指派，也樂觀其成。
張永成指出，依北農歷史來看，農委會從未派過北農總經理，只有陳吉仲才有此行為，監理、主管單位自己裁判兼球員，不懂其心態，農委會是政府主管單位，對於北農所有農產運銷、價位和計畫種植本來就應負完全責任，直批是否要全國批發市場都要派總經理。
但目前北農新任董事長和總經理人選，最快仍須待30日揭曉結果。
農委會今天下午發布新聞稿表示，今天農委會推舉的7席董事及1席監察人全數當選；依北農董事會歷來推選常務董事慣例，是按照受託股權當選董事席次比例推舉，本屆農委會及青果社共當選9席董事，依比例可推舉3席常務董事。
農委會表示，台北市政府不顧過往慣例及公司治理正當性，企圖全數包攬常董席次，如此做法無法反映北農真實股權結構，對於公司經營正常運作亦傷害至鉅，農委會完全無法接受北市府不顧北農專業經營的政治化運作。
北農股權包含農委會與北市府各占22.76%，官股比例未過半，其餘包含各級農會24.81%、農產品販運商等20.19%、台灣省青果運銷合作社9.48%。北農23席董事分別為北市府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席、民股6席。（編輯：方沛清）1120626