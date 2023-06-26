柯文哲秀「包牌」戰略！表態願替游淑慧站台 王世堅可叫黃珊珊去
民眾黨總統參選人柯文哲近來民調逐漸攀升，讓藍綠備感威脅，國民黨小雞們更屢屢向柯喊話，盼柯能替他們站台，試圖拉攏民眾黨選票。柯文哲今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，被問及若國民黨立委參選人游淑慧和張斯綱邀請站台，是否願意去？柯文哲立刻表態「會啊」；後又被問到若王世堅也邀請站台該怎麼辦？柯文哲再度展現「包牌」的巧妙戰略，「那叫黃珊珊去就好了」。
Newtalk新聞
柯文哲今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，柯文哲被問及在聲勢大漲後，區域立委提名是否會更進一步，柯表示，自己不分區立委還是不會提很多，坦言一將難求，目前只有不分區立委張其祿會出戰文山區，原先傳出有意中正萬華選區的邱臣遠，柯文哲表示，希望邱能去選新北，因于美人參選後，民眾黨若派人會兩敗俱傷，且新北市有11個立委選區，沒派人也很奇怪。
由於國民黨小雞群，包含游淑慧以及張斯綱等人近來頻頻向柯喊話站台，在廣告時間中，黃暐瀚問到，如果是民眾黨沒提名的選區，像是張斯綱以及游淑慧選區，是否願意幫國民黨立委參選人站台，柯文哲毫不猶豫說「會啊！」黃暐瀚追問，游淑慧以前是「柯黑」欸？柯文哲回答「可以啦」，並表示游淑慧罵得不兇。
黃暐瀚換個人選反問，如果游淑慧的對手「王世堅也邀請你站台？」柯文哲秀出自己的包牌戰法，「那叫黃珊珊去就好了」。
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