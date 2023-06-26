抗癌新希望　國衛院研發胰腺癌治療抗體獲階段成果

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國衛院結合癌症研究所及生技與藥物研究所的兩個專業領域的研發團隊，合作研發出一株針對eHSP90α的人源化抗體，該抗體對HSP90α具有高專一性的結合力，不只可以中和體內過量的eHSP90α，更可以阻礙eHSP90α與細胞膜接受器結合，而進一步功能性地阻斷其自我誘發大量的產生，因此抑癌效果更為明顯。在多套實驗鼠的組織間質增生性胰腺癌模型中，該抗體能夠抑制腫瘤的組織間質增生、並調節恢復腫瘤組織之免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，另外該抗體可以有效改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。
eHSP90α人源化抗體是藉由改變腫瘤組織微環境而達到抑制腫瘤的纖維化、生長及所誘發的惡病質，不像化療藥物毒殺腫瘤細胞後會引起組織的發炎反應。此外，該抗體對非腫瘤細胞不具毒性，多次靜脈注射不會導致實驗小鼠的脾臟腫大。該抗體在小鼠體內不易被排泄，在血液循環系統內的半衰期超過18天。該抗體可單獨使用，也可以合併Gemcitabine (健擇/健仕)使用而達到更好的抑癌效果，這些研究結果在在顯示該抗體開發成為治療用藥的技術優勢。
研發團隊正積極進行此研發成果之產業化，已從多家有興趣的生技公司選定兩家完成了材料轉移，目前正進入「盡職核實」(Due Diligence)的驗證階段。若能在盡早完成與生技公司的技術移轉，將有望於兩年內開始進行臨床試驗，期望能儘早應用於臨床治療，幫助目前致死率高且讓病患極度煎熬的胰腺癌患者。