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《最佳利益3》楊銘威女友激吻邱凱偉　昔日「哥哥」變小王

▲邱凱偉（左）及田羽安（右）在《最佳利益3》演出吻戲。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲邱凱偉（左）及田羽安（右）在《最佳利益3》演出吻戲。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）

記者羅凌筠/綜合報導

律政劇《最佳利益3—最終利益》在公視奪下1.02收視成績，本周劇情冒出《我的婆婆怎麼那麼可愛》班底大亂鬥，「蘇家兄弟」邱凱偉（Darren）插足楊銘威戀情變小王，「鷗貴CP」黃姵嘉、張書偉搭檔演出離婚怨偶，收視高點落在張書偉詮釋難逃「家暴遺傳」的劇情，從前妻黃姵嘉手裡搶來監護權的張書偉，無法控制停止家暴行為，受虐的孩子為躲開他的打罵，意外悶死於車中，最終張書偉在崩潰痛哭中回憶自己其實幼時就是家暴受害者，長大後逃不過家暴如同遺傳的宿命，間接害死親生兒子的結局令人唏噓。

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▲《最佳利益3》田羽安（左）、楊銘威感情陷危機。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲《最佳利益3》田羽安（左）、楊銘威感情陷危機。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
劇中田羽安、楊銘威的感情也逐漸產生裂痕，邱凱偉竟趁虛而入，他設局帶著田羽安到酒吧目睹楊銘威與同夥吸毒，失望透頂的田羽安在酒意下主動激吻邱凱偉，想藉此忘掉對楊銘威的感情。田羽安分享：「其實我跟角色是有些雷同的，不管是對方做錯事或是有些出包的地方，都比較會忍耐，或是給對方機會去做改變。」

▲《最佳利益3》張書偉（左）、黃姵嘉變成婚姻怨偶。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲《最佳利益3》張書偉（左）、黃姵嘉變成婚姻怨偶。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
田羽安也回憶，演出酒吧親密戲當下心情其實沒有很緊張，笑說導演還先問她要不要喝酒助興，但因為當天開車所以婉拒，自己其實是沉澱心情在演出，透露拍攝前有先跟邱凱偉說可能動作會有點多，給他打個預防針，但印象最深刻的，是那場戲邱凱偉的手因為受傷的關係抱到沒力，所以她的屁股撞了一個很大的瘀青。

黃姵嘉、張書偉在《最佳利益3》成了一對怨偶。黃姵嘉表示：「確實是會替這個角色感覺到很深沉的悲傷，花了不少時間在試著感受一位母親痛失孩子的心境。」演出該角的張書偉也憤恨不平，他認為：「這是悲劇的延續。」張書偉表示因為導演足夠的信任、提供許多表演的空間，還有跟黃姵嘉的合作默契，拍攝的時候第一場戲就知道已經進入角色的狀態了。

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