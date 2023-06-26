《最佳利益3》楊銘威女友激吻邱凱偉　昔日「哥哥」變小王

我是廣告 請繼續往下閱讀
田羽安也回憶，演出酒吧親密戲當下心情其實沒有很緊張，笑說導演還先問她要不要喝酒助興，但因為當天開車所以婉拒，自己其實是沉澱心情在演出，透露拍攝前有先跟邱凱偉說可能動作會有點多，給他打個預防針，但印象最深刻的，是那場戲邱凱偉的手因為受傷的關係抱到沒力，所以她的屁股撞了一個很大的瘀青。
黃姵嘉、張書偉在《最佳利益3》成了一對怨偶。黃姵嘉表示：「確實是會替這個角色感覺到很深沉的悲傷，花了不少時間在試著感受一位母親痛失孩子的心境。」演出該角的張書偉也憤恨不平，他認為：「這是悲劇的延續。」張書偉表示因為導演足夠的信任、提供許多表演的空間，還有跟黃姵嘉的合作默契，拍攝的時候第一場戲就知道已經進入角色的狀態了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110