被點名是打詐國家隊戰犯　檢察官：一起想辦法好嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中地檢署檢察官張時嘉表示，金管會所提的措施大部分雖已在動作，但各個銀行不同調，管制措施也不同；比如「中信銀」就被檢警評為詐團最愛用，因其涉案警示帳戶高達3成以上，遠超過其他銀行，代表中信銀在管制上有漏洞，金管會就該重點檢視。
不過，對於人頭帳戶的監管措施，金管會只有做到對警示帳戶「暫停」的程度、對於尚未成為警示帳戶的可疑帳戶也預為控管。
台北地檢署檢察官林達直指，警示解開以後，又可以無限開戶了啊！最有效的管制應為，如果被列為黑名單，就要管制好幾年，期間不能再開新帳戶，甚至只能擁有一個帳戶。
人頭帳戶的法制面已有在推進中，但詐團洗錢的主要管道已轉至虛擬貨幣，主管機關金管會對於國內虛擬資產交易所，如：ACE、MAX、BitoPro等有牌業者，僅要求業者訂個自律公約自己管、至於「個人幣商」則完全沒有提到。
監管美國證券市場和證券業的機構SEC，日前起訴幣安（Binance ）後，6月6日再對美國最大加密幣交易所Coinbase提告，指控Coinbase用戶交易的加密貨幣，實際上是未登記的「證券」，已經違反美國證券交易法。
張時嘉建議金管會看一下美國怎麼做，質疑金管會不能一直推稱「管太大會影響產業發展」。
同樣被點名打詐不利的NCC，就有NCC委員因此很氣，怒嗆檢察官黃薇潔只會在背後放話，引用錯誤數據，話鋒一轉又稱讚桃檢近期偵破另一件海峽電信的詐騙案，扎扎實實的司法與行政合作、公私協力的榜樣。而在桃檢的新聞發布後，NCC還發聲明表示，要求電信業落實客戶風險管理機制（Know Your Customer, KYC）。
林達表示，該案在3月就已起訴第一批詐團，5月底就聲押海峽電信公司主嫌，6月20日又有新一波聲押，NCC才醒來說要去回收門號，停發門號，請問NCC平常到底在幹什麼？
對於NCC委員的忿忿不平，台北地檢署檢察官姜長志認為，最有資格喊不公平的是受騙上當的國民，他們繳稅聘請我們來任職，是要我們拿出辦法，從前端的「事前」嚴密控管，到後端的追訴查扣，我們要如何設計一條龍的合作模式，這才是人民想看到的，建議他不要生氣，大家一起想辦法。