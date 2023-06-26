景氣放緩、前5月用電負成長　台電：AI需求有望彌補上半年衰退

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今年前5個月產業用電644.75億度，年減30.37億度或減4.5%；住宅及小商家的民生用電量則為247.82億度，年增4.82億度或增1.98％。
吳進忠表示，歷史紀錄上，97、98年雷曼兄弟事件，以及101年歐債危機，皆曾導致全年用電呈負成長，乍看之下，今年前5個月售電度數年減2.78％確實為10幾年來首次負成長，不過，畢竟上半年才剛過完，下半年用電情形如何還得再觀察景氣復甦情形以及俄烏情勢如何。
吳進忠提到，雖然產業用電受國際情勢影響，但並非所有產業用電均為負成長，例如半導體業一直以來用電皆維持正成長。許多機構指出，國內景氣可望於第三季落底，再加上AI技術等新興科技發展有機會帶動半導體、伺服器、車用電子等產業需求，使全年用電狀況與去年相同，而其他產業像石化業、金屬等也有望隨著下半年景氣復甦，用電有所成長。
過去幾年，在全年整體用電方面，上半年用電佔比較低，除了上述機會可望帶動用電成長外，7、8、9月也因進入夏季，用電量增加，年底也會因節慶因素，使下半年用電量勢必會比上半年來的更高，若第四季景氣復甦情形符合預期，有機會可彌補上半年用電衰退情形。
此外，截自今日下午2時20分，今日用電量為3782.4萬瓩，比預估今日最高用電量3750萬瓩還高，預估尖峰備轉容量率為14.68%。「備轉容量率」是用來衡量每日供電可靠度的指標，目前備轉容量率大於等於10%，亮出代表系統供電餘裕充足的「綠燈」。